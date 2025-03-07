Trustee Plus: что предлагает обновленный криптокошелек со встроенной криптокартой — Finance.ua

ПРОМО Trustee Plus: что предлагает обновленный криптокошелек со встроенной криптокартой Сегодня 12:10 — Криптовалюта

Представители Trustee Plus показали совершенно новую версию своего криптокошелька. Она сочетает самые современные технологии управления цифровыми активами. Приложение открывает пользователям новые возможности для осуществления криптовалютных переводов и оплат в повседневной жизни.

Одной из инноваций стал функционал Swipe-to-Send. Чтобы перевести средства другому пользователю, достаточно ввести сумму и встряхнуть смартфон. Это мгновенно осуществляет перевод, минимизируя количество шагов.

Значительным достижением является интеграция физической платежной карты Trustee Plus, что позволяет осуществлять прямые криптоплатежи непосредственно с баланса. Пользователи могут оплачивать покупки в магазинах, ресторанах или на заправках с помощью обычных POS-терминалов.

На данный момент карты доступны в европейских странах, куда переехали миллионы украинцев. В ближайшем будущем компания планирует запустить эту услугу и для пользователей в Украине.

Транзакции осуществляются без посредников и комиссий, что делает использование криптовалюты удобнее. Аналитики уже успели оставить отзывы Trustee Card , которые являются максимально положительными.

Персональный IBAN — еще одна важная новая функция, которая позволяет осуществлять переводы до 10 000 евро за одну операцию. С ней можно оплачивать коммунальные услуги, покупать недвижимость или автомобили без необходимости обращаться к традиционным банкам.

Мы внимательно выслушали наших пользователей и собрали их пожелания, чтобы создать новую версию Trustee Plus. Это больше, чем просто криптокошелек — это универсальный финансовый инструмент, позволяющий пользоваться криптовалютами быстро, безопасно и удобно", — подчеркнул CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Значительно улучшена и техническая поддержка, а интерфейс стал еще проще и интуитивно понятнее. В ближайшем будущем компания планирует запуск премиум сервиса для VIP-пользователей, что значительно улучшит уровень обслуживания.

Реферальная программа значительно расширена, потому что теперь за каждого нового пользователя, который оформит карту по рекомендации, вы получите пять евро. Средства можно оставить себе, поделиться с рефералом или передать ему полностью.

Trustee Plus продолжает уверенно лидировать на украинском и международном рынках. Например, журналисты Incrypted включили продукт компании в перечень топ-криптокошельков. В дополнение к этому, недавно профильные специалисты представили рейтинг лучших криптокарт 2025 года, где проект занимает одно из ведущих мест.

С новым Trustee Plus криптовалюты становятся не только инвестицией, но и важной частью ежедневных финансовых операций. Загружайте приложение в App Store или Google Play и откройте новую эру цифровых финансов.

Trustee Plus По материалам:

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