Trustee Plus: что предлагает обновленный криптокошелек со встроенной криптокартой — Finance.ua

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Trustee Plus: что предлагает обновленный криптокошелек со встроенной криптокартой
Представители Trustee Plus показали совершенно новую версию своего криптокошелька. Она сочетает самые современные технологии управления цифровыми активами. Приложение открывает пользователям новые возможности для осуществления криптовалютных переводов и оплат в повседневной жизни.
Одной из инноваций стал функционал Swipe-to-Send. Чтобы перевести средства другому пользователю, достаточно ввести сумму и встряхнуть смартфон. Это мгновенно осуществляет перевод, минимизируя количество шагов.
Значительным достижением является интеграция физической платежной карты Trustee Plus, что позволяет осуществлять прямые криптоплатежи непосредственно с баланса. Пользователи могут оплачивать покупки в магазинах, ресторанах или на заправках с помощью обычных POS-терминалов.
На данный момент карты доступны в европейских странах, куда переехали миллионы украинцев. В ближайшем будущем компания планирует запустить эту услугу и для пользователей в Украине.
Транзакции осуществляются без посредников и комиссий, что делает использование криптовалюты удобнее. Аналитики уже успели оставить отзывы Trustee Card, которые являются максимально положительными.
Персональный IBAN — еще одна важная новая функция, которая позволяет осуществлять переводы до 10 000 евро за одну операцию. С ней можно оплачивать коммунальные услуги, покупать недвижимость или автомобили без необходимости обращаться к традиционным банкам.
Мы внимательно выслушали наших пользователей и собрали их пожелания, чтобы создать новую версию Trustee Plus. Это больше, чем просто криптокошелек — это универсальный финансовый инструмент, позволяющий пользоваться криптовалютами быстро, безопасно и удобно", — подчеркнул CEO Trustee Plus Вадим Груша.
Значительно улучшена и техническая поддержка, а интерфейс стал еще проще и интуитивно понятнее. В ближайшем будущем компания планирует запуск премиум сервиса для VIP-пользователей, что значительно улучшит уровень обслуживания.
Реферальная программа значительно расширена, потому что теперь за каждого нового пользователя, который оформит карту по рекомендации, вы получите пять евро. Средства можно оставить себе, поделиться с рефералом или передать ему полностью.
Trustee Plus продолжает уверенно лидировать на украинском и международном рынках. Например, журналисты Incrypted включили продукт компании в перечень топ-криптокошельков. В дополнение к этому, недавно профильные специалисты представили рейтинг лучших криптокарт 2025 года, где проект занимает одно из ведущих мест.
С новым Trustee Plus криптовалюты становятся не только инвестицией, но и важной частью ежедневных финансовых операций. Загружайте приложение в App Store или Google Play и откройте новую эру цифровых финансов.
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