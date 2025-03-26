Trump Media выходит на глобальный крипторынок — Finance.ua

Trump Media выходит на глобальный крипторынок Сегодня 22:43 — Криптовалюта

Trump Media выходит на глобальный крипторынок

Акции компании Trump Media выросли после того, как стало известно о новом контракте с криптовалютной биржей crypto.com. Соглашением предусмотрен запуск ряда биржевых фондов (ETF) и других денежных товаров. На первый взгляд новость кажется вполне обычной, но это событие может стать решающим для компании, которая в последнее время переживала не самое лучшее время.

К этому моменту Trump Media, управляющая социальной сетью Truth Social, потеряла около 38% стоимости своих акций в 2025 году. Инвесторы начали терять терпение после сообщений об убытках в 400 миллионов долларов за прошлый год. В то же время доходы компании составили лишь 3,6 миллиона долларов, что крайне мало для ее оценки на уровне 4,6 млрд долларов.

Впервые в своей истории Trump Media официально делает шаг на криптовалютный рынок. Соглашением crypto.com предусматривается создание фондов с фокусом на американских активах и криптовалютах. Партнерство будет реализовано под новым брендом компании Truth. Fi, который должен подчеркнуть ориентацию на финансовые технологии.

В crypto.com уже заявили, что обеспечат техническую поддержку проекта, а также предложат собственные цифровые валюты, включая популярные токены cronos и bitcoin . Запуск планируется уже в этом году, но остается открытым вопрос регуляторных разрешений, которые могут усложнить запуск фондов.

Читайте также: На чем зарабатывает Дональд Трамп и его семья

С другой стороны, такое соглашение вызывает множество вопросов о прозрачности бизнеса действующего президента. Партнерство с crypto.com — лишь один из многих лицензионных контрактов, по которым посторонние компании могут использовать бренд Trump. Ранее семья Трампа уже активно продвигала NFT-токены и мемкоины со своей фамилией, а также заявляла о намерении создать собственный криптовалютный банк.

Директор crypto.com Крис Маршалек не скрывает, что его интересует прежде всего известная торговая марка с большим количеством поклонников. Однако в финансовых кругах этот проект вызывает неоднозначные оценки. Вопрос касается не только рисков для инвесторов, но и возможного конфликта интересов, учитывая политическую роль владельца Trump Media.

Новые ETF будут доступны на мировых платформах, включая Европу и Азию. Crypto.com уже располагает огромной аудиторией в 140 миллионов пользователей, что потенциально открывает большие возможности для продвижения этих фондов.

Terazus По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.