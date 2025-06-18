Trump Media подала заявку на запуск криптобиржи с Bitcoin и Ethereum — Finance.ua

Trump Media подала заявку на запуск криптобиржи с Bitcoin и Ethereum Сегодня 03:38 — Криптовалюта

Trump Media подала заявку на запуск криптобиржи с Bitcoin и Ethereum

Медиакомпания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на запуск биржевого фонда, который будет инвестировать в обе ведущие криптовалюты — Bitcoin и Ethereum.

Об этом пишет Reuters.

Новый фонд получил название Truth Social Bitcoin&Ethereum ETF. Он имеет распределение активов в соотношении 75% Bitcoin и 25% Ethereum. Заявка подана через Yorkville America Digital, тогда как хранением и торговлей будет заниматься Crypto.com. Ожидается, что ETF будет работать под брендом Trump ETF Trust.

Фонд должен конкурировать с уже действующими ETF от крупных игроков, в частности BlackRock, чей iShares Bitcoin ETF управляет активами более чем на $72,5 млрд. Компания пока не раскрыла размер комиссий, тогда как у конкурентов этот показатель составляет примерно 0,12%.

Подача заявки состоялась на фоне активного участия Дональда Трампа в криптосообществе. В 2024 году он выступил на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле в качестве кандидата в президенты США от Республиканской партии. Он представил свой мемкоин $TRUMP. Также собственный мемкоин представила и его супруга Мелания. Несмотря на большое политическое влияние Трампа, оба мемкоина потеряли 60% стоимости после инаугурации. Впоследствии появились сообщения, что демократы хотят запретить Трампу и другим чиновникам США выпускать свою криптовалюту.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.