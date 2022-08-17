Тринадцать главных новшеств Android 13 — Finance.ua

Тринадцать главных новшеств Android 13 17.08.2022, 02:19 — Фондовый рынок

Android 13 доступен для Google Pixel 4 и новее, а позже в этом году появится поддержка смартфонов Samsung , Asus, HMD Global, Motorola, OnePlus и других производителей.

Что нового в Android 13

Теперь тематические значки, подстраиваемые под обои и интерфейс системы, доступны сторонним приложениям.

В настройках «Цифрового благополучия» можно настроить режим сна с затемнением обоев и активацией темной темы оформления.

Как и в iOS, доступ ко всем фото и видео для конкретных приложений можно ограничить, открыв некоторые медиафайлы.

Обновленный виджет медиаплеера в шторке сообщений теперь адаптируется к обложке музыки или подкаста.

Теперь все программы по умолчанию не будут посылать уведомления — для каждого требуется разрешение.

При копировании номера, учетных данных или адреса электронной почты система автоматически очистит буфер обмена через некоторое время.

Появилась системная поддержка пространственного звучания. На совместимых наушниках звук адаптируется к положению и движению головы пользователя.

Для любого приложения в настройках можно выбрать язык, отличающийся от системного.

Появилась поддержка стандарта Bluetooth LE Audio, способного передавать аудио в лучшем качестве с меньшей задержкой, а также транслировать воспроизведение на несколько устройств одновременно.

На Chromebook можно будет транслировать сообщения со смартфона и взаимодействовать с ними.

На смартфонах и планшетах с одним аккаунтом появится общий буфер обмена, позволяющий скопировать фото, текст или ссылку на одном устройстве, а вставить на другом. Работает так же, как на iOS.

Версия Android 13 для планшетов получила новую панель задач с запущенными приложениями, которые можно быстро перетащить для разделения экрана.

Система научилась регистрировать касание пальцами и стилусом как разные касания, чтобы во время рисования не случалось ложных нажатий.

iLenta По материалам:

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