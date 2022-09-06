Три распространенные проблемы MIUI и способы их устранения — Finance.ua

Три распространенные проблемы MIUI и способы их устранения
MIUI считается одной из самых продвинутых оболочек на базе Android. Тем не менее, высокое качество сборки не избавляет от периодически возникающих проблем. О трех самых распространенных неудобствах и способах их устранения будем говорить в этом материале.
Проблема первая: ошибка карманного режима
Карманный режим — это функция, предназначенная для предотвращения активации устройства при нахождении в тесном месте вроде кармана и т.п.
На Redmi 8, Redmi Note 9 и ряде других устройств после активации карманного режима на экран выскакивает оповещение «Не закрывайте область наушника». Самая частая причина сбоя — ненадлежащее качество датчиков приближения.
Для устранения этого бага лучше всего отключить карманный режим (Настройки > Экран блокировки > Другое > сдвиг ползунка в обратную сторону).
Если желания отключать карманный режим нет, убрать надпись с экрана можно путем «длинного» клика на клавишу громкости.
Проблема вторая: не тот размер значков
Для подавляющего большинства пользователей размер значков по умолчанию вполне подходит. Однако зачастую возникает необходимость адаптировать их под свои потребности. Сделать это можно путем выполнения следующей цепочки действий:
- Настройки > Главный экран > Настройки главного экрана > Размер значка.
- Выставление размеров значков приложений на нужный уровень.
Проблема третья: недостаточно долгие уведомления на экране
Уведомления отображаются на экране в течение заранее определенного времени, установленного системой. Однако этот промежуток устраивает далеко не всех.
Порядок изменения времени видимости уведомлений:
- Настройки > Доп. настройки > Доступность > Физические > «Тайм-аут для выполнения действия».
- Выбор оптимального варианта из предложенных (от 10 с. до 2 мин.)
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