Три распространенные проблемы MIUI и способы их устранения — Finance.ua

Три распространенные проблемы MIUI и способы их устранения 06.09.2022, 02:06 — Технологии&Авто

MIUI считается одной из самых продвинутых оболочек на базе Android. Тем не менее, высокое качество сборки не избавляет от периодически возникающих проблем. О трех самых распространенных неудобствах и способах их устранения будем говорить в этом материале.

Проблема первая: ошибка карманного режима

Карманный режим — это функция, предназначенная для предотвращения активации устройства при нахождении в тесном месте вроде кармана и т.п.

На Redmi 8, Redmi Note 9 и ряде других устройств после активации карманного режима на экран выскакивает оповещение «Не закрывайте область наушника». Самая частая причина сбоя — ненадлежащее качество датчиков приближения.

Для устранения этого бага лучше всего отключить карманный режим (Настройки > Экран блокировки > Другое > сдвиг ползунка в обратную сторону).

Если желания отключать карманный режим нет, убрать надпись с экрана можно путем «длинного» клика на клавишу громкости.

Проблема вторая: не тот размер значков

Для подавляющего большинства пользователей размер значков по умолчанию вполне подходит. Однако зачастую возникает необходимость адаптировать их под свои потребности. Сделать это можно путем выполнения следующей цепочки действий:

Настройки > Главный экран > Настройки главного экрана > Размер значка. Выставление размеров значков приложений на нужный уровень.

Проблема третья: недостаточно долгие уведомления на экране

Уведомления отображаются на экране в течение заранее определенного времени, установленного системой. Однако этот промежуток устраивает далеко не всех.

Порядок изменения времени видимости уведомлений:

Настройки > Доп. настройки > Доступность > Физические > «Тайм-аут для выполнения действия». Выбор оптимального варианта из предложенных (от 10 с. до 2 мин.)

prostomob По материалам:

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