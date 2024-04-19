Три мировых аукционных дома претендуют на реализацию яхты Медведчука — Finance.ua

Три мировых аукционных дома претендуют на реализацию яхты Медведчука Сегодня 17:18 — Фондовый рынок

Три мировых аукционных дома претендуют на реализацию яхты Медведчука

Истек срок приема документов для участия в конкурсном отборе юридического лица, которое будет реализовывать арестованную яхту Royal Romance Виктора Медведчука. Претендентов три.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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«У нас есть три официальных претендента. Это известные мировые аукционные дома, которые примут участие в конкурсе», — сказала глава АРМА Елена Дума, комментируя завершение приема заявок.

Непосредственно конкурсный отбор состоится 23 апреля в 10.00 в здании офиса Нацагентства.

Напомним, АРМА объявила о конкурсном отборе юрлиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную у Медведчука яхту Royal Romance решением украинских и хорватских судов.

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Как известно, 16 февраля Кабинет министров согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Медведчука и находящейся в Хорватии.

В октябре 2023 года стало известно, что Медведчук в россии стал владельцем новой яхты стоимостью более 9 млн долларов.

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