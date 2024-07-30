Тратьте и зарабатывайте благодаря кешбеку от ПУМБ и партнеров — Finance.ua

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Тратьте и зарабатывайте благодаря кешбеку от ПУМБ и партнеров

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Тратьте и зарабатывайте благодаря кешбеку от ПУМБ и партнеров
Тратьте и зарабатывайте благодаря кешбеку от ПУМБ и партнеров
Выбирайте свой кешбек от банка ПУМБ в трех категориях в начале месяца в мобильном приложении ПУМБ Online и получайте до 500 грн от банка за покупки. А также есть множество кешбеков от партнеров ПУМБ с индивидуальными предложениями.

Встречайте партнерские предложения на август:

  • OnTaxi — 5% на поездки и доставку, максимальный кешбек 500 грн.
  • Фора — 5% на онлайн-заказы, предложение действует для покупок от 150 грн.
  • Продуктовые магазины — 3% за покупки в Польше и Германии, максимальный кешбек 500 грн, индивидуальное предложение.
  • Pandora — 5% на украшения, размер кешбека до 200 грн для покупок от 1000 грн.
  • WOG — 3% на топливо и другие товары, до 500 грн кешбек, индивидуальное предложение.
  • ZARINA — 3% на украшения и другие изделия.
  • Центр Ока — 5% на все услуги клиники.
  • Кибернетики — 5% на гаджеты и технику, до 500 грн кешбек.
  • SPORT CITY — 5% на одежду, обувь и аксессуары, кешбек до 500 грн.
  • КТС.ua — 5% на гаджеты и технику, максимальный кешбек 500 грн.
  • Аптека Доброго Дня — 3% на весь ассортимент аптеки, до 1000 грн кешбек.
  • Цитрус — 5% на гаджеты, технику и аксессуары.
  • Социальная Аптека — 3% на весь ассортимент аптеки, до 1000 грн кешбек.
  • ARBER — 8% на одежду, обувь и аксессуары, до 1000 кешбек.
  • FoodBoom — 10% на все продукты.
  • Bla bla pencils — 7% на канцелярию.
  • ALISA.UA — 9% на белье, купальники и другое.
  • Gifty — 15% на оригинальные подарки.
  • Авиация Галичины — 5% на патриотическую одежду онлайн, для покупок от 1000 грн.
  • Fopi.ua — 5% на электронику и технику, кешбек до 500 грн.
  • MINK — 10% на онлайн-сервис химчистки.
  • Spell — 15% на сладости и вкусные подарки.
  • Concert.ua — 3% на билеты онлайн.
  • Hillel IT School — 8% на курс новых знаний.
  • Дом игрушек — 5% на покупки от 1200 грн онлайн.
  • Readeat.com — 11% на книги онлайн, кешбек до 500 грн.
  • SHERIFF — 50% на услугу SHERIFF SOS, кешбек до 1000 грн.
  • LOKO — 10% на быструю доставку, индивидуальное предложение.
  • Sushi Master — 5% на доставку и еду в ресторанах.
  • F.ua — 3% на все товары на сайте.
  • MONOpizza — 5% на доставку и еду в ресторанах.
  • Proizd.ua — 10% на билеты, за один раз можно приобрести не более 4 билетов, воспользоваться предложением можно дважды в течение одного месяца.
  • SHABO — 15% на коньяки и вина онлайн, кешбек до 1000 грн.
  • MOYO — 3% на весь ассортимент магазина, кешбек до 500 грн.
  • E-ZOO — 5% на сайте и в магазинах.
  • Pokupon.UA — 5% на все предложения от 100 грн, кешбек до 500 грн.
  • TEAHOUSE — 20% на чай и кофе онлайн.
  • Flowers.ua — 15% на цветы в приложении, кешбек до 300 грн.
  • Farmasi — 7% на турецкую косметику.
  • BS-Partner — 5% на Bosch и Siemens, кешбек до 1500 грн.
  • SAT.UA — 7% на грузоперевозки, кешбек до 1000 грн.
  • Страхование в ПУМБ Online — 10% за покупку полиса.
  • DUNA — 5% на носки, белье и пижамы.
  • КнигоЛенд — 5% на книги.
  • Bugatti — 5% за каждую покупку, кешбек до 1000 грн.
  • ARGO — 7% на одежду и аксессуары онлайн.
  • ADONIS — 3% на все услуги клиники.
  • BlankNote — 5% на сумки и аксессуары из кожи, кешбек до 500 грн.
  • Bomond — 6% на косметику и парфюмерию онлайн, кешбек до 2000 грн.
Делайте каждую покупку выгодной благодаря кешбеку от ПУМБ и партнеров банка!
По материалам:
ПУМБ
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