Тратьте и зарабатывайте благодаря кешбеку от ПУМБ и партнеров — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Тратьте и зарабатывайте благодаря кешбеку от ПУМБ и партнеров Сегодня 14:15 — Финтех и Карты

Тратьте и зарабатывайте благодаря кешбеку от ПУМБ и партнеров

Выбирайте свой кешбек от банка ПУМБ в трех категориях в начале месяца в мобильном приложении ПУМБ Online и получайте до 500 грн от банка за покупки. А также есть множество кешбеков от партнеров ПУМБ с индивидуальными предложениями.

Встречайте партнерские предложения на август:

OnTaxi — 5% на поездки и доставку, максимальный кешбек 500 грн.

Фора — 5% на онлайн-заказы, предложение действует для покупок от 150 грн.



Продуктовые магазины — 3% за покупки в Польше и Германии, максимальный кешбек 500 грн, индивидуальное предложение.



Pandora — 5% на украшения, размер кешбека до 200 грн для покупок от 1000 грн.



WOG — 3% на топливо и другие товары, до 500 грн кешбек, индивидуальное предложение.



ZARINA — 3% на украшения и другие изделия.



Центр Ока — 5% на все услуги клиники.



Кибернетики — 5% на гаджеты и технику, до 500 грн кешбек.



SPORT CITY — 5% на одежду, обувь и аксессуары, кешбек до 500 грн.



КТС.ua — 5% на гаджеты и технику, максимальный кешбек 500 грн.



Аптека Доброго Дня — 3% на весь ассортимент аптеки, до 1000 грн кешбек.



Цитрус — 5% на гаджеты, технику и аксессуары.



Социальная Аптека — 3% на весь ассортимент аптеки, до 1000 грн кешбек.



ARBER — 8% на одежду, обувь и аксессуары, до 1000 кешбек.



FoodBoom — 10% на все продукты.



Bla bla pencils — 7% на канцелярию.



ALISA.UA — 9% на белье, купальники и другое.



Gifty — 15% на оригинальные подарки.



Авиация Галичины — 5% на патриотическую одежду онлайн, для покупок от 1000 грн.



Fopi.ua — 5% на электронику и технику, кешбек до 500 грн.



MINK — 10% на онлайн-сервис химчистки.



Spell — 15% на сладости и вкусные подарки.



Concert.ua — 3% на билеты онлайн.



Hillel IT School — 8% на курс новых знаний.



Дом игрушек — 5% на покупки от 1200 грн онлайн.



Readeat.com — 11% на книги онлайн, кешбек до 500 грн.



SHERIFF — 50% на услугу SHERIFF SOS, кешбек до 1000 грн.



LOKO — 10% на быструю доставку, индивидуальное предложение.



Sushi Master — 5% на доставку и еду в ресторанах.



F.ua — 3% на все товары на сайте.



MONOpizza — 5% на доставку и еду в ресторанах.



Proizd.ua — 10% на билеты, за один раз можно приобрести не более 4 билетов, воспользоваться предложением можно дважды в течение одного месяца.



SHABO — 15% на коньяки и вина онлайн, кешбек до 1000 грн.



MOYO — 3% на весь ассортимент магазина, кешбек до 500 грн.



E-ZOO — 5% на сайте и в магазинах.



Pokupon.UA — 5% на все предложения от 100 грн, кешбек до 500 грн.



TEAHOUSE — 20% на чай и кофе онлайн.



Flowers.ua — 15% на цветы в приложении, кешбек до 300 грн.



Farmasi — 7% на турецкую косметику.



BS-Partner — 5% на Bosch и Siemens, кешбек до 1500 грн.



SAT.UA — 7% на грузоперевозки, кешбек до 1000 грн.



Страхование в ПУМБ Online — 10% за покупку полиса.



DUNA — 5% на носки, белье и пижамы.



КнигоЛенд — 5% на книги.



Bugatti — 5% за каждую покупку, кешбек до 1000 грн.



ARGO — 7% на одежду и аксессуары онлайн.



ADONIS — 3% на все услуги клиники.



BlankNote — 5% на сумки и аксессуары из кожи, кешбек до 500 грн.



Bomond — 6% на косметику и парфюмерию онлайн, кешбек до 2000 грн.



Делайте каждую покупку выгодной благодаря кешбеку от ПУМБ и партнеров банка!

ПУМБ По материалам:

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