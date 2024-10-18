Трансграничные платежи: НБУ впервые опубликовал данные о переводах бизнеса и населения (инфографика) — Finance.ua

Трансграничные платежи: НБУ впервые опубликовал данные о переводах бизнеса и населения (инфографика) 18.10.2024, 14:02 — Финтех и Карты

Трансграничные платежи: НБУ впервые опубликовал данные о переводах бизнеса и населения (инфографика)

Национальный банк обнародовал информацию об объемах кредитных и дебетовых переводов бизнеса и населения за первое полугодие 2024 года.

Как отмечается, услуги по выполнению платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета, в Украине населению и бизнесу предоставляют все 62 банка и одно небанковское финансовое учреждение.

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Так, за первое полугодие 2024 года они провели 0,8 млн шт. платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 21,23 млрд грн.

Более распространены платежные операции, инициированные с применением кредитового трансфера, в первом полугодии этого года они осуществлены:

в пределах Украины — 1 848 млн шт. на сумму почти 20 166 млрд грн;

в Украине — 2,52 млн шт. на сумму 33,89 млрд долларов США в экв.;

из Украины — 0,56 млн шт. на сумму 35,09 млрд долларов США в экв.

В частности, за первое полугодие 2024 года наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, было выполнено со счетов физических лиц. Это 1 603,7 млн шт., или 86,78% от общего количества соответствующих платежных операций. В то же время по сумме больше всего таких платежных операций было проведено со счетов субъектов хозяйствования: 18 063,20 млрд грн, или 89,57% от общей суммы.

Инфографика: НБУ

В пользу физических лиц в Украину из-за границы за этот период поступило 55,41% общего количества платежных операций, осуществленных с применением кредитового трансфера. По сумме также лидирует бизнес — 94,16% от общей суммы платежных операций, инициированных с использованием кредитового трансфера, поступило в пользу хозяйствующих субъектов (по внешнеэкономическим контрактам). Больше всего средств в Украину поступало из стран ЕС (44,95%), Швейцарии (21,22%), Соединенных Штатов Америки (11,79%).

Инфографика: НБУ

Наибольший объем платежных операций из Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, осуществлен бизнесом (по внешнеэкономическим контрактам): 0,52 млн шт. на сумму 35,02 млрд долларов США в экв. Это составляет 93,67% и 99,8% общего количества и суммы таких платежных операций соответственно. Географически больше всего средств поступило в страны ЕС (60,51%), Швейцарию (10,33%) и Китай (5,06%).

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