Трансформация онлайн-кредитования во время войны: опыт izibank — Finance.ua

Трансформация онлайн-кредитования во время войны: опыт izibank Сегодня 13:31 — Кредит&Депозит

С началом полномасштабной войны izibank полностью остановил кредитование, а уже в апреле одним из первых возобновил его.

«Кредит был главной частью нашего профита и бизнес-модели в целом. Снова кредитовать начали в апреле. Не очень нам понравилось. УБКИ тогда не работало, поэтому должны были подхватывать и клиентов с большими рисками», — рассказала на конференции FinTech Ukraine 2022 , организованной порталами Finance.ua и Минфин, Анна Тигипко — основатель и CEO izibank.

В мае izibank уже вернул довоенные кредитные лимиты имеющимся клиентам. После того, как в июне закончились кредитные каникулы, в ход пошел официальный коллекшн.

«До этого мы тоже делали коллекшн — софт-коллекшн. Добросовестные клиенты понимали, что банковские деньги — это не просто деньги, их нужно возвращать. В июле стартовал рестракт (реструктуризация по кредиту. — Ред.), ведь для многих клиентов нужно было что-то делать. Пытались давать клиенту более спокойно погашать кредитный лимит. Продукт действительно помог нам. Планируем делать рестракт 2.0, чтобы до конца этого года понять, какой у нас проблемный кредитный портфель», — отметила Тигипко.

В августе izibank начал расширять свою воронку, захватывая новые сегменты. В сентябре — увеличили суммы кредитного лимита.

«Сейчас мы почти вернулись к уровню до 24 февраля в плане того, как мы кредитуем и кого и на какие суммы. Конечно, сейчас мы более осторожны», — рассказала Анна Тигипко.

Как изменился портрет клиента izibank

«В декабре 2021 года у нас было такое распределение: 61% — мужчины, 39% — женщины. По возрастной группе наши клиенты — это миллениалы. Они холостые, без детей, наемные работники. По состоянию на октябрь текущего года стало больше мужчин, что неудивительно, ведь многие женщины уехали. Но существенно помолодел сегмент. Средний возраст сейчас — 24-26 лет. Наемных работников стало гораздо меньше, большинство — студенты. Такой себе сегмент для кредитования», — обратила внимание CEO izibank.

Что изменилось в работе izibank

Ранее izibank кредитовал клиентов, получавших неофициальные доходы. Теперь каждый клиент рассматривается индивидуально.

«Не скажу, что мы все делаем руками, но звонки иногда нужны, чтобы выяснить действительно ли тот клиент, находится ли он там, где говорит. Вообще пообщаться, посмотреть на адекватность», — объяснила Тигипко.

В сегменте PDL izibank тоже достаточно комфортно себя чувствовал, но сейчас осторожно подходит к этому вопросу.

Также уровень ручного сопровождения, ранее бывший минимальным, сейчас намного вырос.

«Но возвращаемся к старой модели, где мы меньше звоним по телефону, меньше сопровождаем вручную. Возвращаемся к автоматике. Именно потому, что мы раньше [других] начали кредитовать, поняли больше поведение нашего клиента, а это позволяет нам комфортнее себя чувствовать. Сейчас у нас уровень проблемности по новым клиентам приблизился к довоенному состоянию», — рассказала CEO izibank.

Справка:

izibank сегодня имеет более 295 тыс. клиентов, 25% из которых на октябрь 2022 года имеют кредитный лимит;

izibank входит в финансово-промышленную группу ТАС, принадлежащую Сергею Тигипко.

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