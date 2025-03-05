Трамп рассмотрит возобновление помощи Украине при условии мирных переговоров, — Белый дом Сегодня 15:37

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления помощи Украине, «если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по укреплению доверия».

Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к ним, а также фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы», — заявил Волц.

Остановка помощи от США

В последний день февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил США. Однако во время конференции с Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Венсом между ними возник спор.

Тогда госсекретарь Марко Рубио обвинил Зеленского в срыве усилий мирных переговоров. Интересно и то, что во время визита планировалось подписать соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Но из-за конфликта это не произошло.

А уже спустя несколько дней ряд западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки всей военной помощи Украине. Речь даже о той помощи, которую приняла администрация Джо Байдена.

Впоследствии член оборонного комитета Совета Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина рассказал, что на закрытом заседании комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке был рассмотрен негативный сценарий относительно возможного прекращения военной помощи от США Украине.

Зеленский заявил, что Украина стремится как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы достичь надежного мира.

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