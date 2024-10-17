Трамп продвигает семейный криптопроект World Liberty Financial — Finance.ua

Трамп продвигает семейный криптопроект World Liberty Financial Сегодня 11:44 — Криптовалюта

Трамп продвигает семейный криптопроект World Liberty Financial, www.economist.com

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в X (бывшем Twitter) прорекламировал World Liberty Financial (WLFI) — проект децентрализованного финансирования (DeFi), поддерживаемый его семьей.

Поддержка Трампа последовала за неутешительными первичными продажами новых токенов WLFI платформы, которые не достигли амбициозной цели, установленной для публичных продаж.

По состоянию на вечер вторника было продано токенов WLFI всего на 9 миллионов долларов, что составляет 3% от общего количества токенов, предназначенных для публичной покупки. Несмотря на большие ожидания, сайт продаж токенов испытал многочисленные сбои, что препятствует его способности отслеживать объем продаж в режиме реального времени.

Сообщение Трампа появилось через несколько часов после того, как токены стали покупать.

«Сегодня тот день!» — написал Трамп в своем X, поощряя читателей к покупке токенов.

Однако, несмотря на рекламную акцию, после его публикации не наблюдалось немедленного всплеска покупки токенов.

Подробнее о WLFI

не подлежит передаче и не генерирует прибыли. Монета WLFI служит токеном управления для платформы World Liberty Financial, которая позволяет инвесторам ссужать и получать проценты в экосистеме DeFi. Однако, в отличие от традиционных криптовалют, таких как биткоин , WLFI

Кроме того, 63% предложения токенов зарезервировано для аккредитованных инвесторов, что ограничивает доступ к выбранной группе.

Проект, возглавляемый Эриком Трампом, впервые был объявлен в августе, и его рекламировали как «цифровую недвижимость», позиционируя в качестве главного конкурента в пространстве DeFi. Проект также поставил амбициозную цель стать глобальным «единственным магазином для DeFi», конкурируя с признанными платформами, такими как Uniswap.

Из-за правил США продажи ограничены только для аккредитованных инвесторов, как определено SEC. Чтобы соответствовать требованиям, инвесторы должны иметь чистый капитал более 1 миллиона долларов США (без учета своей жилой недвижимости) или годовой доход не менее 200 тыс. — 300 тыс. долларов США за последние два года.

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