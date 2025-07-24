Трамп подписал AI Action Plan для ускорения развития искусственного интеллекта — Finance.ua
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Трамп подписал AI Action Plan для ускорения развития искусственного интеллекта

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Трамп подписал AI Action Plan для ускорения развития искусственного интеллекта
Трамп подписал AI Action Plan для ускорения развития искусственного интеллекта
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы, запускающие AI Action Plan — комплексную стратегию развития искусственного интеллекта и ИИ-инфраструктуры. План предусматривает дерегулирование отрасли, упрощение разрешительных процедур и пересмотр экологических стандартов для ускорения строительства дата-центров. Об этом пишет Bloomberg.
Трамп заявил, что США должны «делать все возможное, чтобы оставаться лидером в сфере ИИ», подчеркнув важность создания единых федеральных стандартов вместо разных правил в каждом штате.
Документ обязывает правительство работать только с теми компаниями, чьи LLM будут «нейтральными и свободными от идеологических предубеждений». План исключает требования предыдущей администрации Байдена, связанные с проверками безопасности ИИ-моделей и отчетностью о рисках. Также в нем отмечена необходимость инвестировать в переквалификацию работников, чтобы помочь им адаптироваться к изменениям на рынке труда через автоматизацию и новые технологии.
AI Action Plan предполагает усиление экспорта американских ИИ-решений и контроля за технологиями, которые могут попасть к соперникам США, в первую очередь Китаю. В документе говорится о сборе предложений от индустрии по комплексным пакетам аппаратного и программного обеспечения, моделям и приложениям, которые будут предлагаться союзникам через государственные программы финансирования.
Ранее администрация Трампа уже смягчила ограничения на продажу чипов NVIDIA и AMD в Китай в рамках нового торгового соглашения, разрешающего экспорт «четвертого по мощности» поколения чипов H20, чтобы удержать китайских разработчиков в рамках американской технологической экосистемы.
По материалам:
Економічна Правда
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