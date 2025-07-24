Трамп подписал AI Action Plan для ускорения развития искусственного интеллекта — Finance.ua

Трамп подписал AI Action Plan для ускорения развития искусственного интеллекта 24.07.2025, 18:33

Трамп подписал AI Action Plan для ускорения развития искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы, запускающие AI Action Plan — комплексную стратегию развития искусственного интеллекта и ИИ-инфраструктуры. План предусматривает дерегулирование отрасли, упрощение разрешительных процедур и пересмотр экологических стандартов для ускорения строительства дата-центров. Об этом пишет Bloomberg.

Трамп заявил, что США должны «делать все возможное, чтобы оставаться лидером в сфере ИИ», подчеркнув важность создания единых федеральных стандартов вместо разных правил в каждом штате.

Документ обязывает правительство работать только с теми компаниями, чьи LLM будут «нейтральными и свободными от идеологических предубеждений». План исключает требования предыдущей администрации Байдена, связанные с проверками безопасности ИИ-моделей и отчетностью о рисках. Также в нем отмечена необходимость инвестировать в переквалификацию работников, чтобы помочь им адаптироваться к изменениям на рынке труда через автоматизацию и новые технологии.

AI Action Plan предполагает усиление экспорта американских ИИ-решений и контроля за технологиями, которые могут попасть к соперникам США, в первую очередь Китаю. В документе говорится о сборе предложений от индустрии по комплексным пакетам аппаратного и программного обеспечения, моделям и приложениям, которые будут предлагаться союзникам через государственные программы финансирования.

Ранее администрация Трампа уже смягчила ограничения на продажу чипов NVIDIA и AMD в Китай в рамках нового торгового соглашения, разрешающего экспорт «четвертого по мощности» поколения чипов H20, чтобы удержать китайских разработчиков в рамках американской технологической экосистемы.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.