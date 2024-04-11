Toyota впервые за 15 лет обновила культовый внедорожник (Фото) — Finance.ua
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Toyota впервые за 15 лет обновила культовый внедорожник (Фото)

Фондовый рынок
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Toyota впервые за 15 лет обновила культовый внедорожник (Фото)
Toyota впервые за 15 лет обновила культовый внедорожник (Фото)
Компания Toyota полностью переделала свой культовый внедорожник 4Runner, не обновлявшийся 15 лет. Автомобиль 2025 года модельного года построили на базе Toyota Tacoma с архитектурой TNGA-F.
На выбор покупателям предложат девять комплектаций авто: SR5, TRD Sport, TRD Sport Premium, TRD Off Road, TRD Off Road Premium, Limited, Platinum, TRD Pro и Trailhunter. Последняя станет самой дорогой и будет отличаться внедорожными шинами, увеличенным дорожным просветом, багажником на крыше от ARB и стальной защитой.
Уже в стандартной комплектации новый Toyota 4Runner будет оснащен 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 8-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы. В более дорогих комплектациях центральный экран имеет размер 14 дюймов, а 7-дюймовую цифровую «приборку» заменили на 12,3-дюймовую.
Автомобиль получил беспроводную поддержку Apple CarPlay и Android Auto, устройство для беспроводной зарядки смартфонов и порты USB-A и USB-C. Также в базовое оснащение внедорожника входят адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения с обнаружением пешеходов, система автоматического управления дальним светом и функция распознавания дорожных знаков.
Toyota спроектировала новый 4Runner с нуля и отказалась от устаревшего 4,0-литрового мотора V6 и пятиступенчатой ​​АКПП в пользу 2,4-литрового четырехцилиндрового турбодвигателя мощностью 278 л.с. и 512 Нм крутящего момента. Также будет доступна гибридная версия этого же двигателя I-Force Max, развивающего до 326 «лошадей» и 630 Нм крутящего момента. В обоих случаях предлагается новая восьмиступенчатая автоматическая коробка.
Стоимость Toyota 4Runner 2025 пока не объявлена.
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По материалам:
MMR
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