Toyota возродит культовый спорткар, который не выпускали почти 20 лет — Finance.ua

Toyota возродит культовый спорткар, который не выпускали почти 20 лет 01.12.2024, 01:28 — Технологии&Авто

Toyota возродит культовый спорткар, который не выпускали почти 20 лет, blog.beforward.jp

Toyota Celica вернется на рынок. Знаменитую спортивную модель возродят в ближайшие годы. Эту информацию подтвердил исполнительный вице-президент Toyota Юки Накаджима во время Ралли Японии.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Информация о возрождении Toyota Celica циркулировала давно. В прошлом году об этом намекнул СЕО японского концерна Акио Тойода. Он заявил, что среди работников Toyota есть немало поклонников этой модели. Кроме того, эту модель анонсировали в аниме Grip вместе с новыми Supra, GR86 и MR2.

Пока информации о спорткаре Toyota Celica немного. На Токийском автосалоне в 2025 году должны представить предсерийную версию модели. Не исключено, что новая Toyota Celica будет гибридом или даже электромобилем.

Напомним, что компактное купе Toyota Celica выпускали с 1970 по 2006 год и в целом увидели свет семь поколений модели. Спорткар отличился в ралли — принес Toyota четыре чемпионских титула в личном зачете и два — в кубке конструкторов.

Фокус По материалам:

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