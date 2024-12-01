Toyota возродит культовый спорткар, который не выпускали почти 20 лет — Finance.ua
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Toyota возродит культовый спорткар, который не выпускали почти 20 лет

Технологии&Авто
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Toyota возродит культовый спорткар, который не выпускали почти 20 лет
Toyota возродит культовый спорткар, который не выпускали почти 20 лет, blog.beforward.jp
Toyota Celica вернется на рынок. Знаменитую спортивную модель возродят в ближайшие годы. Эту информацию подтвердил исполнительный вице-президент Toyota Юки Накаджима во время Ралли Японии.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Информация о возрождении Toyota Celica циркулировала давно. В прошлом году об этом намекнул СЕО японского концерна Акио Тойода. Он заявил, что среди работников Toyota есть немало поклонников этой модели. Кроме того, эту модель анонсировали в аниме Grip вместе с новыми Supra, GR86 и MR2.
Пока информации о спорткаре Toyota Celica немного. На Токийском автосалоне в 2025 году должны представить предсерийную версию модели. Не исключено, что новая Toyota Celica будет гибридом или даже электромобилем.
Напомним, что компактное купе Toyota Celica выпускали с 1970 по 2006 год и в целом увидели свет семь поколений модели. Спорткар отличился в ралли — принес Toyota четыре чемпионских титула в личном зачете и два — в кубке конструкторов.
По материалам:
Фокус
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