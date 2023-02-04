Toyota сохранила статус крупнейшего производителя автомобилей в мире — Finance.ua
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Toyota сохранила статус крупнейшего производителя автомобилей в мире

Фондовый рынок
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Toyota Motor Corp продала 10,5 млн автомобилей в 2022 году, сохранив свой статус крупнейшего автопроизводителя в мире третий год подряд.
Об этом сообщает Reuters.
Мировые продажи группы, включая подразделение грузовых автомобилей Hino Motors и производителя малолитражных автомобилей Daihatsu, снизились на 0,1%. Рекордные зарубежные продажи в 8,6 млн автомобилей помогли компенсировать падение на внутреннем рынке на 9,6% до 1,9 млн.
Занимающий второе место конкурент Volkswagen Group ранее сообщил о самых низких продажах более чем за десятилетие, 8,3 млн автомобилей, поскольку ограничения в связи с COVID-19 в Китае и война россии против Украины нарушили цепочки поставок.
Несмотря на то, что некоторые ограничения на поставки чипов остались и для Toyota, японский автопроизводитель заявил, что высокий спрос в Азии, а увеличение производственных мощностей и оптимизация в Азии и Северной Америке помогли ему увеличить мировое производство на 5% в 2022 году.
Toyota в ноябре пересмотрела свой прогноз производства на текущий финансовый год до конца марта до 9,2 млн автомобилей с 9,7 млн.

Справка Finance.ua:

  • Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей на территории россии. Компания закрывает завод ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге.
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По материалам:
РБК-Україна
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