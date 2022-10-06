Toyota снимает с производства культовую модель — Finance.ua

Toyota снимает с производства культовую модель Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Выпускаемый с 2006 года внедорожник Toyota FJ Cruiser снимут с производства.

Эта модель уже покинула большинство мировых рынков, последним плацдармом для нее оказался Ближний Восток, но и здесь вскоре с ней простятся.

На днях дистрибьютор в Саудовской Аравии анонсировал версию Final Edition, которая разойдется тиражом в 1000 экземпляров. Изображений спецверсии пока нет, но, судя по описанию, последний FJ Cruiser будет таким же, как вариант Final Edition пятилетней давности для Японии: бежевый цвет кузова, такой же цвет обивки в салоне и черный декор.

В продаже версия Final Edition появится к концу осени, а уже в декабре производство модели в Японии будет остановлено.

Toyota FJ Cruiser — компактный внедорожник в ретро-стиле, который начали выпускать в 2006 году. Все автомобили собираются на заводе Hino Motors в Хамуре, Япония. Всю конвейерную жизнь эти внедорожники оснащали только бензиновыми двигателями V6 4.0 (270 л.с.).

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