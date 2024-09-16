Toyota Prius установил новый рекорд Гиннеса за самую высокую экономию топлива — Finance.ua

Toyota Prius установил новый рекорд Гиннеса за самую высокую экономию топлива Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Toyota Prius установил новый рекорд Гиннеса за самую высокую экономию топлива

Toyota Prius достиг нового уровня эффективности благодаря усилиям Уэйна Гердеса, получившего титул рекордсмена Гиннеса за самое низкое потребление горючего при поездке через США от западного побережья до восточного.

Этим летом Гердес проехал от мэрии Лос-Анджелеса до мэрии Нью-Йорка на Prius LE и достиг поразительной экономии топлива. Средние комбинированные расходы топлива за всю поездку составили 93,158 мили на галлон (MPG) — 2,52 литра на 100 км. Это позволило побить предыдущий рекорд, установленный еще в середине 70-х годов прошлого века.

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Prius был представлен около двух десятилетий назад, как первый серийный гибридный автомобиль. Он открыл новое поколение транспортных средств, сочетающих электродвигатель с высокоэффективным ДВС для значительного повышения экономии топлива. И он оправдал свои ожидания.

Путешествие Гердеса протяженностью 3211,7 мили (5168,73 км) через США проходило через разные местности и непредсказуемые погодные условия. Он поднялся на Prius на высоту до 7000 футов (2133 метра) и проехал через суровые места, такие как пустыня Мохаве, где температура превышала 40 градусов. Он боролся с сильными ветрами, идущими из Мексиканского залива. Такие факторы демонстрируют, как автомобиль может достигать большой эффективности, несмотря на сложные условия.

Toyota Prius последнего поколения оснащена гибридной системой Toyota пятого поколения и 2,0-литровым двигателем, который имеет мощность 194 л.с. Для этого авто заявлен расход топлива 57 миль на галлон (4,12 л/100 км), по оценкам EPA.

Этот мировой рекорд был достигнут водителем, владеющим техниками гипермайлинга, которые оптимизировали производительность Prius при определенных погодных и дорожных условиях. Результаты нетипичны. Он также использовал некоторые основные советы по экономии топлива, которые может практиковать любой водитель.

Гердес предлагает простые советы для водителей по улучшению экономии топлива. Он рекомендует медленнее стартовать с места и поддерживать равномерное давление на педаль акселератора. Он также говорит, что когда впереди остановка, следует заранее снизить давление на акселератор и использовать инерцию автомобиля для плавного подъезда к остановке, что значительно помогает сэкономить топливо.

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