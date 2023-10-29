Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото) — Finance.ua

Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото) 29.10.2023, 00:42 — Фондовый рынок

Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото)

В линейку Toyota Corolla Cross 2024 модельного года в Японии была внесена серия незначительных обновлений, которые сделают ее более эффективной и прибавят ей дополнительной мощности.

Изменения начинаются с того, что Corolla Cross отказывается от использовавшегося ранее 2,0-литрового четырехцилиндрового гибрида и заменяет его 1,8-литровым двигателем меньшего объема. Toyota также обновила разные элементы гибридной системы, чтобы повысить топливную экономичность и мощность, хотя пока не раскрыла данные о расходе топлива. Покупатели, не заинтересованные в гибридной версии Corolla Cross, могут выбрать вариант с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем ДВС, а не 1,8-литровым, который использовался ранее.

Помимо обновления трансмиссии, Toyota улучшила систему Safety Sense кроссовера, включив в нее улучшенную функцию активной помощи при вождении и функцию предаварийной безопасности для встречных транспортных средств и пешеходов. В новой модели также новый улучшенный 10,5-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, а также 12,3-дюймовая цифровая панель приборов TFT. Corolla Cross 2024 также оснащена Wi-Fi и теперь доступна в восьми цветах, включая новый оттенок серого.

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