Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото) — Finance.ua
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Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото)

Фондовый рынок
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Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото)
Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото)
В линейку Toyota Corolla Cross 2024 модельного года в Японии была внесена серия незначительных обновлений, которые сделают ее более эффективной и прибавят ей дополнительной мощности.
Изменения начинаются с того, что Corolla Cross отказывается от использовавшегося ранее 2,0-литрового четырехцилиндрового гибрида и заменяет его 1,8-литровым двигателем меньшего объема. Toyota также обновила разные элементы гибридной системы, чтобы повысить топливную экономичность и мощность, хотя пока не раскрыла данные о расходе топлива. Покупатели, не заинтересованные в гибридной версии Corolla Cross, могут выбрать вариант с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем ДВС, а не 1,8-литровым, который использовался ранее.
Помимо обновления трансмиссии, Toyota улучшила систему Safety Sense кроссовера, включив в нее улучшенную функцию активной помощи при вождении и функцию предаварийной безопасности для встречных транспортных средств и пешеходов. В новой модели также новый улучшенный 10,5-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, а также 12,3-дюймовая цифровая панель приборов TFT. Corolla Cross 2024 также оснащена Wi-Fi и теперь доступна в восьми цветах, включая новый оттенок серого.
По материалам:
mmr.ua
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