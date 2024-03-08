Toyota представила обновленную версию Yaris для европейского рынка — Finance.ua
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Toyota представила обновленную версию Yaris для европейского рынка

Фондовый рынок
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Toyota представила обновленную версию Yaris для европейского рынка
Toyota представила обновленную версию Yaris для европейского рынка
Новая модель предлагает две вариации силовых гибридных установок на выбор.
Кроме уже знакомой гибридной установки мощностью 114 л.с., обновленная Toyota Yaris также предлагает более мощную версию с двигателем, развивающим 129 л.с. Согласно заявлению производителя, модель с двигателем мощностью 129 л.с. может разгоняться до 100 км/ч за 9,2 с.
Автомобиль оснащен 7- или 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, в оснащение входит новая мультимедийная система Toyota Smart Connect+, которая включает 10,5-дюймовый сенсорный дисплей и поддерживает голосовое управление в комплектациях GR Sport, Excel и Premiere Edition.
Автомобиль оснащен рядом систем активной безопасности и помощи водителю, включая новую камеру и встроенный радар, систему предотвращения столкновений, проактивную систему помощи водителю, систему автоматического экстренного торможения, систему оповещения о наличии пассажиров на заднем сиденье, адаптивный круиз-контроль и систему Safe Exit Assist, которая предотвращает случайное открытие двери автомобиля при приближении сзади другого транспортного средства.

Цена

В Великобритании цена базовой комплектации Icon с гибридным мотором мощностью 114 л.с. стартует с 22 630 фунтов стерлингов. Цена старшей версии достигает 28 925 фунтов стерлингов.
По материалам:
Ampercar
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