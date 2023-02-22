Toyota повысит зарплаты работникам больше всего за последние 20 лет — Finance.ua

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Toyota повысит зарплаты работникам больше всего за последние 20 лет

Фондовый рынок
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Toyota повысит зарплаты работникам больше всего за последние 20 лет
Toyota повысит зарплаты работникам больше всего за последние 20 лет
Крупнейший мировой автопроизводитель Toyota примет требование профсоюзов по повышению базовой зарплаты за 20 лет и увеличению бонусов, поскольку Япония активизирует призывы к предприятиям повысить зарплату.
Об этом сообщает Reuters.
Новый президент автопроизводителя Кодзи Сато сообщил, что решение принять требования профсоюза в полном объеме во время первого раунда переговоров было назначено не только для Toyota, но и для отрасли в целом, и в надежде, что это приведет к откровенным дискуссиям между работниками и руководством в каждой компании.
Toyota и федерация профсоюзов, представляющих 357 тыс. работников группы Toyota, заявили, что повышение основной зарплаты будет самым большим за два десятилетия, хотя оба отказались предоставить процентное увеличение.
Уже через несколько часов после объявления Toyota ее конкурент Honda заявил, что согласился с требованиями профсоюзов по повышению зарплаты на 5%.
Агентство отмечает, что повышение среднемесячной базовой зарплаты на 12 500 иен ($92,70) в Honda — самый большой скачек по крайней мере с 1990 года.
С инфляцией около 4% — самым высоким уровнем за 40 лет после десятилетий дефляции — Япония находится под большим давлением, чем когда-либо прежде, чтобы повысить зарплаты для возобновления потребления.
Toyota заявила, что повышение заработной платы также касается работников, работающих неполный рабочий день и старших контрактников, и согласилась по просьбе профсоюза об единовременных бонусных выплатах.

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По материалам:
Економічна Правда
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