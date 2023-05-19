Toyota показала новый пикап на базе Land Cruiser (видео) — Finance.ua
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Toyota показала новый пикап на базе Land Cruiser (видео)

Технологии&Авто
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Toyota показала новый пикап на базе Land Cruiser (видео)
Toyota показала новый пикап на базе Land Cruiser (видео)
В США представлена новая Toyota Tacoma. Четвертое поколение среднеразмерного пикапа поступит в продажу с осени. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Дизайн Toyota Tacoma 2024

Рамный пикап Toyota Tacoma кардинально изменился и построен на новой платформе TNGA-F, как и Toyota Land Cruiser, Tundra и новая Sequoia. В линейке остались версии с двумя и четырьмя дверьми. Грузоподъемность выросла до 774 кг.
Toyota показала новый пикап на базе Land Cruiser (видео)
Дизайн Toyota Tacoma 2024 стал выразительнее — с широкой решеткой радиатора, продолговатыми диодными фарами и расширенными крыльями.
Еще ярче выглядят внедорожные версии Trailhunter и TRD Pro. Они получили усиленные бамперы, защиту днища и расширители арок, а в Trailhunter установлены шноркель и крепления для багажника на крыше. Также увеличен клиренс и предусмотрены огромные 33-дюймовые шины для бездорожья.

Салон Toyota Tacoma 2024

В интерьере Toyota Tacoma 2024 улучшена отделка, а топовые версии впервые получили виртуальный щиток приборов, 14-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Кроме того, появились порты USB-C и беспроводная зарядка для смартфонов.
Toyota показала новый пикап на базе Land Cruiser (видео)
Среди опций теперь есть аудиосистема JBL со съемной Bluetooth-колонкой. Также в базовой версии пикап Toyota Tacoma получил набор систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.

Toyota Tacoma, характеристики

Все Toyota Tacoma 2024 оснащены новым 2,4-литровым турбомотором. В чисто бензиновых версиях он развивает 231−282 л. с., а через год в продажу поступит 326-сильный гибрид с этой же четверкой и электромотором. Пикап может буксировать трехтонный прицеп.
Пикап Toyota доступен с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП, задним либо полным приводом. Версии Trailhunter и TRD Pro полноприводные по умолчанию: у них есть понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, а также набор режимов для разных типов бездорожья. Кроме того, их оснастили усиленными амортизаторами.
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По материалам:
Фокус
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