Toyota показала на тизерах новый пикап (фото) — Finance.ua

Toyota показала на тизерах новый пикап (фото) 15.04.2023, 00:24 — Фондовый рынок

Toyota показала на тизерах новый пикап (фото)

Компания Toyota продолжает подогревать интерес к будущей премьере пикапа Tacoma следующего поколения. В рамках тизерной кампании японский автопроизводитель опубликовал свежие фото новой Tacoma в исполнении Trailhunter.

В кадр попала передняя часть кузова внедорожного Toyota Tacoma Trailhunter с фарой (с надписью Trailhunter) и черной решеткой радиатора. На другом снимке снята задняя часть автомобиля со стальным задним бампером, красным буксировочным крюком и логотипом ARB. Последний свидетельствует о том, что в разработке этой версии участвовал австралийский изготовитель запчастей для бездорожья ARB.

Точная дата премьеры пикапа Toyota Tacoma нового поколения пока неизвестна.

Ранее стало известно, что Toyota снимет с производства модели Toyota Camry, Passo и Pixis Joy в Японии.

Как сообщалось, Toyota планирует разработать 10 новых моделей электромобилей к 2026 году. При этом объем продаж этих транспортных средств составит 1,5 млн реализованных единиц в год.

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