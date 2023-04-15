Toyota показала на тизерах новый пикап (фото) — Finance.ua
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Toyota показала на тизерах новый пикап (фото)

Фондовый рынок
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Toyota показала на тизерах новый пикап (фото)
Toyota показала на тизерах новый пикап (фото)
Компания Toyota продолжает подогревать интерес к будущей премьере пикапа Tacoma следующего поколения. В рамках тизерной кампании японский автопроизводитель опубликовал свежие фото новой Tacoma в исполнении Trailhunter.
В кадр попала передняя часть кузова внедорожного Toyota Tacoma Trailhunter с фарой (с надписью Trailhunter) и черной решеткой радиатора. На другом снимке снята задняя часть автомобиля со стальным задним бампером, красным буксировочным крюком и логотипом ARB. Последний свидетельствует о том, что в разработке этой версии участвовал австралийский изготовитель запчастей для бездорожья ARB.
Точная дата премьеры пикапа Toyota Tacoma нового поколения пока неизвестна.
Ранее стало известно, что Toyota снимет с производства модели Toyota Camry, Passo и Pixis Joy в Японии.
Как сообщалось, Toyota планирует разработать 10 новых моделей электромобилей к 2026 году. При этом объем продаж этих транспортных средств составит 1,5 млн реализованных единиц в год.
По материалам:
mmr.ua
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