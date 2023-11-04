Toyota отзывает более 800 тысяч кроссоверов Highlander из-за отлетающего бампера — Finance.ua

Toyota отзывает более 800 тысяч кроссоверов Highlander из-за отлетающего бампера
Японская компания Toyota объявила о проведении новой сервисной кампании. Речь идет об отзыве более 800 тыс. кроссоверов Toyota Highlander в Северной Америке.
Сервисная акция коснулась кроссоверов Toyota Highlander, выпущенных в период с 2020 по 2023 год — 751 тыс. автомобилей в США. Также в список попали около 63 тыс. машин в Канаде и Мексике.
Причиной для отзыва стало ненадежное крепление нижней части переднего бампера, из-за чего так называемая «юбка» может улететь даже от незначительного удара или сотрясения. При этом, если нижняя часть бампера отсоединится от автомобиля во время движения на высокой скорости, это может привести к ДТП.
Владельцам проблемных автомобилей сообщат о необходимости посетить ближайшего дилера до конца декабря 2023 года. Специалисты дилерского центра установят новый улучшенный крепеж и при необходимости заменят накладки на бамперы. Все работы будут производиться за счет Toyota.
Как сообщалось, на днях Toyota представила в Японии новый электрический кроссовер FT-3e.
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