Toyota отменяет заказ на Harrier из-за производственных проблем — Finance.ua

Toyota отменяет заказ на Harrier из-за производственных проблем Сегодня 22:09 — Технологии&Авто

Компания Toyota отменяет заказы на кроссоверы Harrier. Причиной такого решения стал сбой производства, вызванный карантинными ограничениями, которые были введены в Шанхае из-за новой вспышки заболеваемости коронавирусом (COVID-19), сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Nikkei.

По словам источников, Toyota попросила некоторых клиентов, оформивших заказ на Harrier, перенести бронь на новую улучшенную модель, которая будет выпущена уже в сентябре. Отмечается, что это первый случай, когда Toyota отменяет заказы на свои автомобили из-за проблем с производством.

Официальные представители Toyota пока никак не прокомментировали сообщения об отмене заказов на популярный кроссовер.

MMR По материалам:

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