Toyota открыла крупный завод по производству батарей

Завод TBMNC (Toyota Battery Manufacturing, North Carolina), расположенный недалеко от города Либерти в штате Северная Каролина, будет поставлять батареи для гибридов американской сборки и будущий трехрядный электромобиль, который также будет производиться в США.

В строительство завода TBMNC японская компания вложила 13,9 млрд долларов. В ближайшие пять лет Toyota инвестирует в развитие бизнеса в США еще 10 млрд долларов.

В то время как Ford, General Motors и Stellantis дружно пессимизируют свои электромобильные планы и замораживают строительство батарейных заводов в США, Toyota успешно запустила свой батарейный завод в Северной Каролине и с оптимизмом смотрит в будущее.

Дело в том, что Toyota батарейный завод нужен в основном для гибридов, с электромобилями японская компания всегда была очень осторожна и старалась не бежать впереди спроса. Сегодня очевидно, что это была верная стратегия.

