Toyota обновила классический Land Cruiser 70 (фото) — Finance.ua

Toyota обновила классический Land Cruiser 70 (фото) 06.08.2023, 00:24 — Фондовый рынок

Toyota обновила классический Land Cruiser 70 (фото)

Классический внедорожник Toyota Land Cruiser 70 в очередной раз обновили. Продажи рестайлинговой модели планируют возобновить в Японии, где автомобиль отсутствовал с 2014 года.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на издание Response

Новая версия отличается от предыдущей новой оптикой. Впереди снова появились круглые фары вместо квадратных, а задние фонари переместились на бампер. В салоне же установили оригинальное рулевое колесо и рычаг переключения скоростей.

Обновленный автомобиль оснащается четырехцилиндровым турбодизельным мотором 1GD-FTV объемом 2,8 литра и мощностью 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с автоматической коробкой передач. Производитель отмечает, что новый мотор обеспечивает низкий уровень шума, повышенные динамические характеристики и низкий расход топлива.

Как сообщалось, в Японии был представлен новый Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль получил новую подвеску и гибридную силовую установку мощностью 330 лошадиных сил.

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MMR По материалам:

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