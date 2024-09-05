Toyota Land Cruiser 250 получил две яркие версии (фото) — Finance.ua

Toyota Land Cruiser 250 получил две яркие версии (фото) Сегодня 06:33 — Фондовый рынок

Toyota Land Cruiser 250 получил две яркие версии (фото)

Toyota Land Cruiser 250 от Wald International отличается агрессивным дизайном с обвесом и расширенными арками. Есть варианты модели с низкопрофильными либо внедорожными шинами.

Японское ателье Wald International взялось за тюнинг Toyota Land Cruiser 250. Внедорожник получил две интересные модификации. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Новый Toyota Land Cruiser 250 был подготовлен для города и бездорожья. В первом случае внедорожник снизили и установили большие колеса с низкопрофильной резиной. Во второй версии клиренс, наоборот, увеличили, а еще «обули» авто во внедорожные шины.

Оба варианта Toyota Land Cruiser 250 от Wald International отличаются агрессивным дизайном. Внедорожнику заменили бамперы, добавили расширители арок, обвесы и подножки.

Кроме того, установлен капот с воздухозаборником, а на крыше появились дополнительная оптика, багажник и спойлер.

Салон и характеристики Toyota Land Cruiser 250 не раскрывают. Стандартный внедорожник на разных рынках предлагают с 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л. с., 326-сильной гибридной установкой и 2,8-литровым турбодизелем на 204 л. Все версии получили 8-ступенчатый автомат и привод с понижающей передачей.

Выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины:

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.