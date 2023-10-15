Toyota готовится выпустить заряженную версию Prius — Finance.ua

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Toyota готовится выпустить заряженную версию Prius

Фондовый рынок
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Toyota готовится выпустить заряженную версию Prius
Toyota готовится выпустить заряженную версию Prius
Японская компания Toyota готовится выпустить на рынок заряженную версию своего хэтчбека Prius. Над новинкой работает гоночное подразделение Gazoo Racing, пишет mashyna.
Известно, что автомобиль будет обладать гибридной силовой установкой, объединяющей 2,0-литровый бензиновый двигатель и электромотор с суммарной мощностью более 300 л.с. Заряженная версия Toyota Prius получит модернизированную подвеску и новую тормозную систему.
Ожидается, что новинка также будет оснащена опцией имитации ручного управления Geabrox, ранее разработанной для электрокаров. Внешний облик этой модификации Prius будет более агрессивным за счет спортивного обвеса кузова и заниженного клиренса. О дате дебюта новинки пока ничего не известно.
По материалам:
Finance.ua
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