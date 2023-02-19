Toyota готовит новое поколение электромобилей под маркой Lexus — Finance.ua

Toyota готовит новое поколение электромобилей под маркой Lexus Сегодня 00:40 — Фондовый рынок

Японский автоконцерн Toyota к 2026 году разработает новое поколение электромобилей. Они выйдут под маркой Lexus, но комплектующие от них будут подходить и для моделей Toyota.

Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

«Мы разработаем следующее поколение электромобилей для марки Lexus до 2026 года. При этом все, начиная от аккумулятора и платформы до того, как строится автомобиль, будет оптимизировано для текущего модельного ряда», — говорится в сообщении.

Напомним, к 2030 году Toyota намерена представить 30 серийных электромобилей и выпускать до 3,5 млн электроавто в год. Кроме того, все производства компании должны стать углеродно-нейтральными к 2035 году, а объем инвестиций в разработку элементов питания для электрокаров значительно возрастет.

В Украине Toyota стала самой популярной маркой на рынке новых автомобилей в январе. В прошлом месяце украинцы купили 585 автомобилей этого бренда. По отношению к январю 2022 года реализация новых Toyota в Украине уменьшилась на 2%.

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