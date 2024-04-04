Toyota Corolla получила недорогую спортивную версию — Finance.ua

Toyota Corolla получила недорогую спортивную версию Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Toyota Corolla получила недорогую спортивную версию, Фото: Toyota

Линейку Toyota Corolla 2024 года пополнила новая модификация Active Sport. Ее презентовали в Японии и там она уже поступает в продажу по цене от 3,14 млн иен ($20 700).

Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Новая Toyota Corolla Active Sport займет нишу между версией GR Sport и экстремальным 300-сильным вариантом GR. Ее предлагают в кузове седан и универсал.

Отличить Toyota Corolla Active Sport можно по более агрессивному переднему бамперу, а также по черным обвесам и 17-дюймовым дискам. Автомобили будут красить только в белый, черный и серый цвета, также можно выбрать черную крышу.

Фото: Toyota

Салон Toyota Corolla Active Sport украшен искусственной кожей черного цвета с контрастными серыми швами, а педали украсили металлическими накладками. Кроме того, установлены спортивные передние сиденья.

Новая Toyota Corolla Active Sport доступна исключительно в 140-сильной гибридной версии с 1,8-литровой бензиновой четвёркой и электромотором. Модель доступна с передним или полным приводом, а его подвеска перенастроена.

Фокус По материалам:

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