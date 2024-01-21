Toyota анонсировала электромобили с запасом хода 1200 км — Finance.ua

Toyota анонсировала электромобили с запасом хода 1200 км 21.01.2024, 00:13 — Фондовый рынок

Toyota в ближайшие пару лет запустит серийное производство твердотельных аккумуляторных блоков для электромобилей. Оснащенные ими модели могут проезжать до 1200 км без подзарядки.

Время зарядки батарей составит 10 минут. Также им обещано «очень хороший срок службы». Об этом на инвестиционном саммите в Индии заявил Викрам Гулати, глава Toyota Kirloskar, индийской «дочки» Toyota Motor.

В 2023 г. в Индии было подано около 80 000 электромобилей. В то время как в соседнем Китае продажи «батарейных» новинок достигли 6,2 млн. Всего же в прошлом году на мировом рынке реализовано 9,5 млн электромобилей.

По словам министра автодорог и автомобильного транспорта Индии Нитина Гадкари, к 2030 году электромобильный сектор индийского рынка должен достигнуть 10 млн. единиц в год. Эту цель он озвучил там же на саммите в Гандинагаре.

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