Товарооборот Украины за восемь месяцев достиг $65,6 миллиарда — Finance.ua
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Товарооборот Украины за восемь месяцев достиг $65,6 миллиарда

Казна и Политика
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Товарооборот Украины за восемь месяцев достиг $65,6 миллиарда
Товарооборот Украины за восемь месяцев достиг $65,6 миллиарда
В январе-августе 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $41,1 млрд, а экспортировали — на сумму $24,5 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
При этом облагаемый налогом импорт составил $33,6 млрд, что составляет 82% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-августе 2023 года составила 0,47 долл./кг, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Страны, из которых импортировали больше всего товаров в Украину:
  • Китай — $6,5 млрд;
  • Польша — $4,4 млрд;
  • Турция — $3,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
  • Польшу — на $3,4 млрд;
  • Румынию — на $2,6 млрд;
  • Китай — на $1,8 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-августе 2023 года товаров 66% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $12,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 87,4 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $7,4 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 50,6 млрд грн, что составляет 18% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические товары — $7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 55,9 млрд грн, что составляет 17% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $14,6 млрд;
  • металлы и изделия из них — $2,7 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $2,1 млрд.
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 465,8 млн грн.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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