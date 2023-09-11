Товарооборот Украины за восемь месяцев достиг $65,6 миллиарда — Finance.ua

Товарооборот Украины за восемь месяцев достиг $65,6 миллиарда Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Товарооборот Украины за восемь месяцев достиг $65,6 миллиарда

В январе-августе 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $41,1 млрд, а экспортировали — на сумму $24,5 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

При этом облагаемый налогом импорт составил $33,6 млрд, что составляет 82% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-августе 2023 года составила 0,47 долл./кг, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Страны, из которых импортировали больше всего товаров в Украину:

Китай — $6,5 млрд;

Польша — $4,4 млрд;

Турция — $3,4 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу — на $3,4 млрд;

Румынию — на $2,6 млрд;

Китай — на $1,8 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-августе 2023 года товаров 66% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $12,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 87,4 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $7,4 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 50,6 млрд грн, что составляет 18% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические товары — $7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 55,9 млрд грн, что составляет 17% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $14,6 млрд;

металлы и изделия из них — $2,7 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $2,1 млрд.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 465,8 млн грн.

Инфографика: customs.gov.ua

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.