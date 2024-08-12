Товарооборот Украины за 7 месяцев составил более $60 млрд — Finance.ua

Товарооборот Украины за 7 месяцев составил более $60 млрд
В январе-июле 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $39,1 млрд, а экспортировали — на $22,6 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Отмечается, что облагаемый налогом импорт составил $32,9 млрд, что составляет 84% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-июле 2024 года составила 0,5 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай — $7,7 млрд;
- Польша — $4 млрд;
- Германия — $3,1 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего:
- в Польшу — на $2,4 млрд;
- Испанию — на $1,8 млрд;
- Китай — на $1,8 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-июле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $13,4 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 97,5 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $6,9 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 50,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические — $5,1 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 82,2 млрд грн, что составляет 26% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $14,1 млрд;
- металлы и изделия из них — $2,5 млрд;
- минеральные продукты — $2 млрд
За 7 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 168,1 млн грн.
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