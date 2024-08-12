Товарооборот Украины за 7 месяцев составил более $60 млрд — Finance.ua

Товарооборот Украины за 7 месяцев составил более $60 млрд Сегодня 05:45 — Казна и Политика

Товарооборот Украины за 7 месяцев составил более $60 млрд

В январе-июле 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $39,1 млрд, а экспортировали — на $22,6 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Отмечается, что облагаемый налогом импорт составил $32,9 млрд, что составляет 84% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-июле 2024 года составила 0,5 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Инфографика: Государственная таможенная служба

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай — $7,7 млрд;

Польша — $4 млрд;

Германия — $3,1 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего:

в Польшу — на $2,4 млрд;

Испанию — на $1,8 млрд;

Китай — на $1,8 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-июле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $13,4 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 97,5 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $6,9 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 50,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $5,1 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 82,2 млрд грн, что составляет 26% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $14,1 млрд;

металлы и изделия из них — $2,5 млрд;

минеральные продукты — $2 млрд

За 7 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 168,1 млн грн.

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