Товарооборот Украины с начала года составил $92 миллиарда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Товарооборот Украины с начала года составил $92 миллиарда

Казна и Политика
16
Товарооборот Украины с начала года составил $92 миллиарда
Товарооборот Украины с начала года составил $92 миллиарда
В январе-октябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $57,4 млрд, а экспортировали — на $34,6 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $47,4 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-октябре 2024 года составила 0,51 долл./кг, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
  • Китай — $11,6 млрд;
  • Польша — $5,6 млрд;
  • Германия — $4,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
  • Польшу — на $4 млрд;
  • Германию — на $2,4 млрд;
  • Испанию — на $2,4 млрд.
Инфографика: Государственная таможенная служба
Инфографика: Государственная таможенная служба
В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $20,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 141,0 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $9,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 72,3 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $8,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 127,1 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $20,3 млрд
  • металлы и изделия из них — $3,8 млрд
  • машины, оборудование и транспорт — $2,9 млрд
За 10 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 251,7 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.