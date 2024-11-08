Товарооборот Украины с начала года составил $92 миллиарда — Finance.ua

Товарооборот Украины с начала года составил $92 миллиарда
В январе-октябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $57,4 млрд, а экспортировали — на $34,6 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $47,4 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-октябре 2024 года составила 0,51 долл./кг, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай — $11,6 млрд;
- Польша — $5,6 млрд;
- Германия — $4,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на $4 млрд;
- Германию — на $2,4 млрд;
- Испанию — на $2,4 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $20,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 141,0 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $9,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 72,3 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические — $8,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 127,1 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $20,3 млрд
- металлы и изделия из них — $3,8 млрд
- машины, оборудование и транспорт — $2,9 млрд
За 10 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 251,7 млн грн.
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