Торговые споры: как будут действовать лидеры США и Китая в ближайшее время — Finance.ua
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Торговые споры: как будут действовать лидеры США и Китая в ближайшее время

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Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в ближайшее время, возможно, уже на этой неделе, проведут телефонный разговор и обсудят торговые вопросы, по поводу которых между сторонами возникли разногласия.
Об этом в интервью программе Face the Nation на канале CBS заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Укринформ.
Китай сдерживает экспорт продукции, которая важна для промышленных цепочек поставок Индии и Европы. А это не то, что делает надежный партнер", — сказал Бессент.
По его словам, речь идет о критически важных редкоземельных минералах, используемых в высокотехнологичных продуктах, таких как компьютерные чипы и аккумуляторы для электромобилей, экспорт которых в США Китай приостановил после введения администрацией Трампа повышенных тарифов на китайский импорт и не возобновил после переговоров в Женеве, как обещал.
«Я уверен, что после телефонного разговора президента Трампа с главой Си этот вопрос будет решен. Но тот факт, что Китай скрывает некоторые продукты, экспорт которых он согласился восстановить во время нашей сделки… возможно, это сбой в китайской системе, а возможно, это намеренно. Увидим после того, как президент поговорит с китайским лидером», — отметил глава финансового ведомства США.
На вопрос, есть ли телефонный разговор с Си в рабочем расписании Трампа, Бессент ответил: «Я считаю, что мы увидим что-то очень скоро».
Ранее экономический советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью ABC News сказал, что Вашингтон и Пекин обсуждают проведение телефонного разговора между лидерами двух стран по поводу выполнения некоторых договоренностей переговоров в Женеве, однако конкретная дата разговора еще не назначена.
«Мы ожидаем, что президент Трамп на этой неделе проведет отличный разговор о торговых переговорах с президентом Си. Это наши ожидания», — сказал Хассетт.
Последний раз Трамп и Си общались по телефону 17 января, накануне инаугурации новоизбранного президента США. После этого американский лидер несколько раз заявлял о разговорах с китайским коллегой, однако Пекин не подтверждал факты таких переговоров.
По материалам:
Укрінформ
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