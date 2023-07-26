Торговые сети в прошлом году уплатили более 90 миллиардов гривен налогов — Finance.ua

Торговые сети в прошлом году уплатили более 90 миллиардов гривен налогов Сегодня 10:17 — Казна и Политика

Торговые сети в прошлом году уплатили более 90 миллиардов гривен налогов

Торговые сети по итогам 2022 года уплатили более 90 млрд грн налогов, 40% из которых пришлось на представителей продуктового ритейла.

Как показало исследование, проведенное RAU на основе данных официальной налоговой отчетности, предоставленной компаниями сферы торговли за 2022 год, общая сумма уплаченных налогов превысила 90 млрд грн.

По данным ассоциации, среди девяти основных отраслей украинской розничной торговли, включая сферу развлечений, около 40% этой суммы (более 35 млрд грн) было уплачено операторами продуктового ритейла.

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В профильном объединении напоминают, что до войны ритейл был среди пяти наиболее прибыльных отраслей экономики Украины. В настоящее время отечественная торговля продолжает восстанавливаться. И хотя эта динамика не соответствует возобновлению доходов по сравнению с довоенным временем, отрасль остается одним из главных источников бюджетных поступлений.

Как сообщалось, в мае 2023 года крупный бизнес уплатил в местные бюджеты 2,4 млрд грн, что на 0,4 млрд грн больше, чем годом ранее.

Укрінформ По материалам:

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