Топливо в Украине: экс-министр энергетики озвучил вероятность дефицита топлива на АЗС — Finance.ua

Топливо в Украине: экс-министр энергетики озвучил вероятность дефицита топлива на АЗС Сегодня 19:15 — Энергетика

Новый дефицит горючего в Украине, в частности дизеля, может возникнуть в августе-октябре, когда начнется активный сбор урожая.

Об этом экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в эфире информационного телемарафона

«У нас будет начало активной фазы сбора урожая. Если говорить о таком сегменте как дизель, мы снова можем встретиться с ситуацией дефицита где-то в августе-октябре», — сказал он.

В Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС . По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск горючего смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл.). Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.

В июне на украинский рынок привезли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов.

1 июня сети АЗС WOG и Prime отменили или анонсировали снятие ограничений на горючее.

До войны большие объемы горючего в Украину поставлялись из россии и Беларуси. Сейчас весь импорт нефтепродуктов поступает через западную границу.

УНІАН По материалам:

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