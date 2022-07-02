Топливо в Украине: экс-министр энергетики озвучил вероятность дефицита топлива на АЗС — Finance.ua
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Топливо в Украине: экс-министр энергетики озвучил вероятность дефицита топлива на АЗС

Энергетика
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Новый дефицит горючего в Украине, в частности дизеля, может возникнуть в августе-октябре, когда начнется активный сбор урожая.
Об этом экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в эфире информационного телемарафона.
«У нас будет начало активной фазы сбора урожая. Если говорить о таком сегменте как дизель, мы снова можем встретиться с ситуацией дефицита где-то в августе-октябре», — сказал он.
В Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск горючего смягчились до 20-30 литров в бак.
В апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл.). Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.
В июне на украинский рынок привезли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов.
1 июня сети АЗС WOG и Prime отменили или анонсировали снятие ограничений на горючее.
До войны большие объемы горючего в Украину поставлялись из россии и Беларуси. Сейчас весь импорт нефтепродуктов поступает через западную границу.
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По материалам:
УНІАН
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