ТОП парфюмов на разный бюджет — Finance.ua

ТОП парфюмов на разный бюджет

Сегодня 13:35 — Личные финансы

При выборе аромата нас волнует не только пирамида и раскрытие запаха на коже, но и цена. Разброс стоимости в парфюмерии, как для мужчин, так и для женщин, огромен. Среди сотен вариантов легко можно найти бюджетную композицию достойного качества. В чем тогда смысл дорогих парфюмов и чем Benetton отличается от Tom Ford ? Попробуем разобраться в парфюмерных категориях и выделить в каждой из них интересные и стоящие внимания ароматы.

Масс-маркет: духи на каждый день

Массовый сегмент подкупает доступностью. В среднем стандартный флакон 100 мл стоит 10–30 $. Некоторую продукцию, особенно копии и парфюмы неизвестных производителей, можно приобрести практически где угодно: от супермаркетов до подземных переходов. Низкая стоимость обусловлена использованием дешевых широкодоступных компонентов и экономией в материалах для оформления.

В масс-маркете вы вряд ли столкнетесь с подделками, что тоже неоспоримый плюс. Мошенникам невыгодно фальсифицировать недорогую парфюмерию. На разработку подделки они потратят больше, чем заработают на ее продаже.

Бренды этого класса регулярно выпускают новинки, нередко больше десяти ароматов за год. Среди них всегда есть возможность присмотреть себе ольфакторную обновку.

На какие ароматы обратить внимание: Colors De Benetton, Adidas Born Original, Avon Today, Yves Rocher Cuir De Nuit, Oriflame Love Potion.

Мидл-маркет: между массом и люксом

Парфюмерия категории мидл занимает промежуточное положение между масс-маркетом и люксовой продукцией. По качеству она, как правило, выше той, что продается в супермаркете, но так же рассчитана на ежедневное использование. Второе название — mastige, образованное от слов mass market и bridge (с англ. мост).

К этому сегменту относятся ароматы знаменитостей, популярных брендов одежды (хотя многие из них выпускают и массовые линейки). Поскольку мидл-маркет — это своеобразный межклассовый «мост», цена может как приближаться к массу, так и быть немного выше.

На какие ароматы обратить внимание: Antonio Banderas Blue Seduction, Christina Aguilera Signature, S. Oliver Outstanding, Mexx Woman, Burberry Amber Heath.

Люкс — гарант качества и роскоши

Элитные парфюмы, по большей части, выпускают модные и ювелирные дома. Их стоимость начинается от 50 $ и может достигать нескольких сотен.

Для композиций люкс-класса характерны.

Дорогие компоненты. Натуральные либо качественные синтетические заменители. Многие компании заботятся об окружающей среде.

Сложные и нелинейные пирамиды. Над созданием трудятся профессиональные парфюмеры. Мастера делают звучание выразительным и долгим.

Качественные материалы для дизайна. Люксовые производители ставят перед собой высокие требования к оформлению продукции, часто используют крепкое стекло и оригинальные элементы.

Рекламные кампании. Бренды приглашают сниматься звезд с красной дорожки, спортсменов и моделей, создают яркие видео и не жалеют средств на раскрутку.

На какие ароматы обратить внимание: Bvlgari Man In Black, Trussardi My Name Goccia, Tom Ford Black Orchid, Miss Dior Blooming Bouquet, Salvatore Ferragamo Testa di Moro.

Самобытная нишевая парфюмерия

Нишевые (селективные) ароматы не рассчитаны на широкое потребление и выходят лимитированными партиями или вовсе производятся по персональному заказу. Их не приобрести просто так в первом попавшемся магазине. Создание селектива — это сложный творческий процесс, качественные дорогостоящие ингредиенты и уникальное звучание. Флаконы в нише могут стоить до 1000 $, а порой и больше. Такие духи почти никогда не рекламируют, поскольку производитель сосредоточен на качестве.

В селективной парфюмерии используют высококлассное и редкое сырье: например, африканский или марокканский флердоранж, индонезийский гуаяк, уд, трюфели. Также можно встретить необычные аккорды, такие как шампанское или морозная древесина. Несмотря на сложность структуры и разнообразие нот, нишевые духи всегда звучат гармонично и целостно. Мастера тщательно подбирают компоненты и доводят сочетания до совершенства.

На какие ароматы обратить внимание: Tiziana Terenzi Oud Nihal, Amouage Shams Al Doha, Kilian Single Malt, Ex Nihilo Golden Wanderers, Miller Harris Tea Tonique.

Не так давно нишевую парфюмерию можно было купить только в специализированных бутиках. Сегодня она, как и продукция всех остальных категорий, доступна в онлайн-магазинах.

Главное во время выбора — не гнаться за модой и руководствоваться собственным вкусом. Не важно, сколько стоит аромат и из какого он сегмента, если вам нравится и вы носите с удовольствием. Тестируйте, покупайте, заказывайте в интернете и наслаждайтесь красочным разнообразием ольфакторного мира.

