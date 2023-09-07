Топ-категорий украинского экспорта товаров во время войны (инфографика) — Finance.ua

Топ-категорий украинского экспорта товаров во время войны (инфографика) Сегодня 15:48 — Аграрный рынок

Топ-категорий украинского экспорта товаров во время войны (инфографика)

За семь месяцев текущего года экспорт товаров и услуг из Украины составил $30,3 млрд. Это на 8% меньше соответствующего периода прошлого года ($32,8 млрд), и на 28% меньше, чем было в течение января-июля 2021-го ($42,4 млрд).

Об этом сообщает Опендатабот.

Инфографика: Опендатабот

К январю-июлю 2022 года экспорт товаров уменьшился на 11,5% - с $23,4 млрд до $20,7 млрд. Вместе с тем, если сравнивать показатели текущего года с результатами соответствующего периода 2021 года, падение еще заметнее — на 36,5%.

Инфографика: Опендатабот

В частности, экспорт металлов в текущем году по сравнению с соответствующим периодом 2021-го уменьшился в 3,5 раза — до $2,4 млрд.

Инфографика: Опендатабот

Вместе с тем в течение семи месяцев текущего года украинский бизнес нарастил экспорт сельхозпродукции. Так, доходы аграриев и трейдеров составили $13 млрд — на 4,5% больше, чем за соответствующий период 2021 года. Впрочем, за последние несколько месяцев объемы с/х экспорта все же проседали. Самый низкий показатель продаж аграрной продукции за границу был зафиксирован в июле — $1,3 млрд.

Инфографика: Опендатабот

Павел Мартышев, исследователь Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, связывает сокращение экспорта с/х продукции с прекращением зернового соглашения в июле 2023 года.

По его словам, негативная динамика наблюдалась еще в июне, ведь часть игроков данного рынка стали выжидать, какой будет ситуация с вывозом продовольствия по морским путям.

Эксперт отмечает, что этот фактор привел к снижению активности заключения контрактов на перевозку с/х продукции.

«Следует говорить об альтернативных путях морского экспорта. Возможно — о комбинации «Дунай + территориальные воды Румынии», — подчеркивает Мартышев.

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