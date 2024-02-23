ТОП-5 «вечных» авто — Finance.ua

ТОП-5 «вечных» авто Сегодня 03:10 — Технологии&Авто

ТОП-5 «вечных» авто

Подержанные автомобили — самые популярные машины в Украине на протяжении многих лет. На вторичном рынке много недорогих автомобилей с пробегом, однако есть риск купить неудачную модель. Но эти машины самые надежные и ломаются действительно редко.

Сайт OBOZ.UA приводит список лучших подержанных машин из разных сегментов, чтобы удовлетворить потребности разных покупателей. Акцент делаем на доступности и надежности. Но не забывайте о главном — конкретный автомобиль должен быть в хорошем состоянии! Только так у покупателя есть шанс сохранить машину на долгие годы.

Toyota Yaris

Рекордсмен по положительным отзывам владельцев. Машина очень надежная, особенно если обращаться с ней осторожно. Хорошие экземпляры заканчиваются, но запас прочности у модели большой.

Honda Jazz

Машина предыдущих лет производства особенно хороша. У специалистов и владельцев модель практически не вызывает нареканий. Пробеги большие. Но если найдете хорошую машину — ни в коем случае не рекомендуем экономить на обслуживании.

Suzuki Jimny

Этот маленький японский внедорожник очень надежен. Отличные внедорожные качества понравятся любителям приключений, а компактность оценят городские жители.

Honda CR-V

Это надежный кроссовер, особенно производства с 2012 по 2018 год с бензиновым двигателем. Обратите внимание на кондиционер и КПП. В остальном — удобство и практичность для любой семьи.

Toyota Venza

Однозначно нельзя сказать, что это универсал или минивэн. Главное, что модель выстроена на базе Camry. Значит, у нее много фанатов и с надежностью все в порядке. Хорошо подойдет семейным покупателям, для которых важен комфорт.

Кстати, если вы попали в непредсказуемую ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее. Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.