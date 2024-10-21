ТОП-5 вакансий для работников без опыта — Finance.ua

ТОП-5 вакансий для работников без опыта Сегодня 19:57 — Личные финансы

ТОП-5 вакансий для работников без опыта

На украинском рынке труда во время военного положения работодатели готовы брать на работу людей без опыта. При этом оплата труда в некоторых случаях составляет 40 тыс. гривен и выше.

Об этом свидетельствует информация с кадровых порталов

ТОП-5 вакансий с зарплатой свыше 40 тыс. гривен

Судя по данным портала, для некоторых работодателей наличие опыта не всегда является ключевым требованием в вакансиях. Особенно при дефиците кадров в ряде отраслей. Компании готовы гарантировать достойную оплату труда и предоставлять соответствующее обучение.

Работа риелтором

В частности, агентство недвижимости в Киеве предлагает работу риелтором и оказывает профессиональное обучение и поддержку новичкам. Главное — быть готовым работать как в офисе, так и за его пределами. Зарплату обещают на уровне от 35 до 80 тыс. гривен.

«Даже если у тебя еще нет опыта в этой сфере, но тебе интересно работать с клиентами, уверенно управлять сделками и желаешь развиваться в сфере недвижимости, мы готовы научить тебя всему необходимому!» — говорится в сообщении.

Работа продавцом мобильных аксессуаров

Также предлагают работу продавца-консультанта по мобильным телефонам и аксессуарам в Одессе. Компания подчеркнула, что рассматривают претендентов на должность даже без соответствующего опыта работы. Зарплату обещают от 35 тысяч до 40 тысяч гривен.

Работа менеджером по продажам

В2В-компания в Харькове ищет менеджера по продажам, предоставляют бесплатный курс обучения. Обещают профессиональный и карьерный рост, возможность официального трудоустройства. Работникам готовы платить от 28 тысяч до 60 тысяч гривен.

Работа менеджером-консультантом

Ищут менеджера по продажам для работы в Киеве с зарплатой от 18 тыс. до 45 тыс. долларов. Следует заниматься продажей товаров повседневного потребления и консультированием клиентов, ведением переговоров на входящей и исходящей линии.

«Друг, предлагаем именно тебе сотрудничество с аутсорсинговым проектом. Который работает на рынке Украины в сфере телемаркетинга уже более 2 лет. Расширяя свой штаб, мы в поисках кандидата на должность „Менеджер по продажам“, с которым мы вместе будем идти к поставленной цели», — говорится в вакансии.

Работа администратором чата

Компания, являющаяся лидером на рынке лидогенерации (арбитража) в социальных сетях, ищет работника на должность « клиент-менеджер » для работы с социальными сетями в режиме переписки по скриптам компании. На работу приглашают людей старше 18 лет. Заработную плату обещают от 20 тысяч до 45 тысяч гривен.

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