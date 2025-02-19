ТОП-5 тарифных пакетов для ФЛП: предложения от Креди Агриколь Банк — Finance.ua

ТОП-5 тарифных пакетов для ФЛП: предложения от Креди Агриколь Банк
Креди Агриколь Банк входит в ТОП-10 крупнейших банков мира. Это означает надежность, технологии, международный опыт и экспертизу для ФЛП и бизнеса в различных отраслях.
Банк предлагает для ФЛП пять разнообразных тарифных пакетов:
- DEBUT,
- SALUT,
- OPTIMAL,
- ABSOLU
- специальный тарифный пакет для профи в IT-сфере — «IT Professionals».
Каждый пакет имеет свои особенности и комиссии, что позволяет ФЛП выбрать оптимальный вариант в соответствии со своими потребностями и спецификой бизнеса.
Открытие всех пакетов бесплатное, а ежемесячная стоимость обслуживания счета варьируется от 50 до 600 грн в зависимости от выбранного пакета.
При оплате годового обслуживания наперед предоставляется скидка 10%.
В пакетах IT Professionals, DEBUT и SALUT первые два месяца обслуживания бесплатные, а в пакетах OPTIMAL и ABSOLU — первый месяц бесплатный.
Платежи на счета в Credit Agricole во всех пакетах бесплатные.
Банк фокусируется на технологических компаниях и предлагает IТ-клиентам комплексное решение Code of Trust на базе пакета IT Professionals и много преимуществ для клиентов:
- интернет-банк CA+ Pro, разработанный специально для IТ-клиентов и благодаря мультикабинету, позволяет доверенным лицам управлять счетами как одного ФЛП, так и большой группы ФЛП IТ;
- уменьшение расходов IТ-компаний благодаря услуге One Swift, что упрощает зачисление вознаграждений разработчикам;
- премиальное обслуживание и автокредитование на выгодных условиях
Отдельно стоит отметить дополнительные сервисы, которые предлагает банк для ФЛП:
- оформление личных карт из любой точки мира и доставка по всему миру;
- при необходимости сопровождение в оформлении счета физического лица и обслуживание за границей.
В 2024 году Креди Агриколь получил признание как самый надежный банк Украины (Dragon Capital и NV), лучший банк для финтех (Ukrainian Fintech Awards 2024), лидер автокредитования в рейтинге от FinClub и получил отличие от Banker за лучший премиальный банкинг.
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