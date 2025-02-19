ТОП-5 тарифных пакетов для ФЛП: предложения от Креди Агриколь Банк — Finance.ua

ТОП-5 тарифных пакетов для ФЛП: предложения от Креди Агриколь Банк Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

ТОП-5 тарифных пакетов для ФЛП: предложения от Креди Агриколь Банк

в ТОП-10 крупнейших банков мира. Это означает надежность, технологии, международный опыт и экспертизу для ФЛП и бизнеса в различных отраслях. Креди Агриколь Банк входитЭто означает надежность, технологии, международный опыт и экспертизу для ФЛП и бизнеса в различных отраслях.

DEBUT,

SALUT,

OPTIMAL,

ABSOLU

специальный тарифный пакет для профи в IT-сфере — «IT Professionals».

Каждый пакет имеет свои особенности и комиссии, что позволяет ФЛП выбрать оптимальный вариант в соответствии со своими потребностями и спецификой бизнеса.

Открытие всех пакетов бесплатное, а ежемесячная стоимость обслуживания счета варьируется от 50 до 600 грн в зависимости от выбранного пакета.

При оплате годового обслуживания наперед предоставляется скидка 10%.

В пакетах IT Professionals, DEBUT и SALUT первые два месяца обслуживания бесплатные, а в пакетах OPTIMAL и ABSOLU — первый месяц бесплатный.

Платежи на счета в Credit Agricole во всех пакетах бесплатные.

Банк фокусируется на технологических компаниях и предлагает IТ-клиентам комплексное решение Code of Trust на базе пакета IT Professionals и много преимуществ для клиентов:

интернет-банк CA+ Pro, разработанный специально для IТ-клиентов и благодаря мультикабинету, позволяет доверенным лицам управлять счетами как одного ФЛП, так и большой группы ФЛП IТ;

уменьшение расходов IТ-компаний благодаря услуге One Swift, что упрощает зачисление вознаграждений разработчикам;

премиальное обслуживание и автокредитование на выгодных условиях

Отдельно стоит отметить дополнительные сервисы, которые предлагает банк для ФЛП:

оформление личных карт из любой точки мира и доставка по всему миру;

при необходимости сопровождение в оформлении счета физического лица и обслуживание за границей.

В 2024 году Креди Агриколь получил признание как самый надежный банк Украины (Dragon Capital и NV), лучший банк для финтех (Ukrainian Fintech Awards 2024), лидер автокредитования в рейтинге от FinClub и получил отличие от Banker за лучший премиальный банкинг.

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