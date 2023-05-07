ТОП-5 лучших планшетов среднего класса в 2023 году — Finance.ua

ТОП-5 лучших планшетов среднего класса в 2023 году 07.05.2023, 02:00 — Фондовый рынок

ТОП-5 лучших планшетов среднего класса в 2023 году

Выбираете новый планшет и не готовы тратить на него баснословную сумму? Тогда спешим порадовать вас — и среди планшетов среднего класса есть достаточно достойные модели.

В ТОП попали планшеты таких брендов как Apple, Samsung и даже Microsoft. Но обо всем по порядку.

iPad десятого поколения

Открывает рейтинг лучших планшетов среднего класса выпущенный в 2022 году iPad десятого поколения, который получил мощный процессор и много памяти. Он оснащается 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina с фирменной технологией Apple True Tone. Базируется планшет на таком же чипсете Apple A14 Bionic, что и флагманская серия 2020 iPhone 12. Он имеет встроенный накопитель объемом до 256 Гбайт и совместим с такими аксессуарами, как Apple Pencil и Magic Keyboard, которые можно приобрести отдельно за дополнительную плату.

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung — один из ведущих игроков на планшетном рынке и регулярно выпускает достойные модели. Одна из таких — Samsung Galaxy Tab S8. Этот планшет среднего класса оборудован 11-дюймовой LCD панелью производства Samsung и построен на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, который обеспечивает ему первоклассную производительность. Питается устройство от аккумулятора емкостью 8000 мАч, заряда которой хватит на целый день работы.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Если Samsung Galaxy Tab S8 покажется вам слишком дорогим, то вы можете обратить внимание на его предшественника в лице Samsung Galaxy Tab S7 FE, оборудованного идеально подходящим для работы и развлечений 12,4-дюймовым дисплеем. Кроме этого он совместим с магнитной клавиатурой, облегчающей набор текста, и стилусом для письма и рисования на экране.

Базируется Samsung Galaxy Tab S7 FE на чипсете Qualcomm Snapdragon 750G, если речь идет о версии с поддержкой 5G или Snapdragon 778G. Обе модификации планшета имеют до 8 Гбайт оперативной памяти.

iPad mini 2021 модельного года

Если вы не поклонник больших планшетов, то идеальным выбором для вас станет компактный iPad mini шестого поколения, выпущенный в 2021 году. Он оснащается 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina, и им гораздо проще пользоваться одной рукой, чем каким-либо другим планшетом из нашей подборки. При этом компактные размеры не означают, что планшет обладает низкой производительностью. Напротив, iPad mini 2021 модельного года имеет мощный чипсет Apple A15 Bionic, как у iPhone 13, и встроенный накопитель объемом до 256 Гбайт.

Еще одна особенность минипланшета от Apple — это его дизайн. Он имеет миниатюрные размеры корпуса с плоскими гранями, как у современных моделей iPhone.

Microsoft Surface Go 2

Для поклонников Windows у нас тоже есть отличное предложение. Это Microsoft Surface Go 2, планшет 2-в-1 с 10,5-дюймовым дисплеем и встроенной подставкой. Он имеет самый мощный чипсет среди всех попавших в подборку моделей. Это Intel Core i9-7740X с графическим процессором NVIDIA. Этот планшет работает под управлением операционной системы Windows 11, что делает его идеальным инструментом для работы и обучения.

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itechua По материалам:

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