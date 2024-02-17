ТОП-5 лучших городов Украины: где жить комфортнее всего — Finance.ua
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ТОП-5 лучших городов Украины: где жить комфортнее всего

Мир
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Полномасштабное вторжение россии в Украину оказало сильное влияние на украинцев и страну в целом. Массовый выезд жителей опасных регионов в западные и центральные области способствует развитию этих городов.
«Во всех украинских рейтингах Киев занимает ниже 10 места. В Киеве некомфортно жить людям, и они об этом говорят», — отметил глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов в интервью РБК-Украина.
Лучшим выбором будут такие города:
  • Ивано-Франковск;
  • Винница;
  • Житомир;
  • Харьков;
  • Львов.
По его словам, из-за полномасштабной войны многие украинцы переехали в западные регионы Украины. Он указал, что вместе с жителями переезжает и бизнес, способствующий развитию экономики.
«Например, во Львове стоимость квадратного метра на тысячу гривен выше, чем в Киеве. Аренда и собственность тоже. Экономика понемногу движется на запад страны. Люди из Херсона, Харькова, Николаева, Запорожья пытаются куда-то переместить бизнес, диверсифицировать, чтобы он развивался», — объяснил Бахматов.

Аренда жилья в Украине — в каких городах дорого жить

В Киеве стоимость аренды квартиры в январе составляет в среднем 13 тысяч гривен, «двушку» можно арендовать примерно за 18 тысяч гривен, а трехкомнатную квартиру — в среднем за 30 тысяч гривен.
В то же время, во Львове однокомнатные квартиры все еще остаются дороже, чем в Киеве. Чаще всего такие квартиры сдают за 15 600 гривен.
В Днепре аренда «двушки» и «трешки» стоит так же, как и во Львове. Однако однокомнатная дешевле — 10 500 гривен, что на 5% больше, чем в декабре.
Зато в Одессе в среднем стоимость аренды жилья с одной комнатой снизилась на 5% и составляет 7 400 гривен. Цены на двух- и трехкомнатные квартиры по сравнению с декабрем остались без изменений -9 и 12 тысяч.
В Харькове снять «однушку» можно за 4 тысячи гривен. Двух- и трехкомнатные квартиры стоят 6 и 8 тысяч.
По материалам:
УНІАН
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