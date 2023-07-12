Топ-5 лучших функций iPadOS 17 — Finance.ua
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Топ-5 лучших функций iPadOS 17

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Топ-5 лучших функций iPadOS 17
Топ-5 лучших функций iPadOS 17
Как и iOS 17, операционная система для iPad получила интересные улучшения для комфортной работы на большом экране. Вот пять самых заметных новшеств, доступных на iPadOS 17.

Локскрин и виджеты

Система обзавелась расширенными параметрами кастомизации экрана блокировки. Можно выбрать различные стили для часов и даты, включая цвет и шрифт; установить оптимизированные для iPad динамические обои и создавать свои фоновые изображения. Функция Live Photo добавляет анимацию на снимок из галереи при разблокировании планшета. Предусмотрена опция добавления виджетов на локскрин, среди которых есть Live Activities.
Следующее новшество расширяет полезность виджетов на рабочем столе. Они стали интерактивными и чаще обновляют содержимое. Так, в случае с напоминаниями можно отмечать выполненные задачи, а еще управлять гаджетами умного дома и воспроизведением музыки с главного экрана.

«Здоровье» и работа с PDF

Приложение Health получилось для iPadOS 17. В нем удобно отслеживать фитнес-показатели по Apple Watch и другие данные, касающиеся здоровья. Раздел «Психологическое самочувствие» тоже должен появиться в версии утилиты для планшетов.
Оптимизированное автозаполнение позволит добавлять имена, адреса, номера и другие сведения в соответствующие пустые поля PDF-документов. Информацию можно импортировать автоматически из контактов. Кроме того, PDF-файлы получится загружать в «Заметки» и дополнять их аннотациями и рисунками с помощью Apple Pencil. Доступен и пресет совместной работы, позволяющий обсуждать документ вместе с коллегами в реальном времени.

Stage Manager

Инструмент многозадачности получил несколько усовершенствований. Среди них — возможность свободно изменять размер и положение окон на экранах. Кроме того, в этом режиме поддерживается внешняя веб-камера для конференций. Например, легко подключить веб-сайт, встроенный в Studio Display.
Ряд штатных программ тоже обновили: в Messages ввели функцию Live Stickers и оптимизировали интерфейс; в Safari повысили безопасность; Freeform получила дополнительные инструменты для рисования.
По материалам:
itechua
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