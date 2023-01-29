ТОП-5 кроссоверов, которые охотно покупают даже с большим пробегом — Finance.ua
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ТОП-5 кроссоверов, которые охотно покупают даже с большим пробегом

Технологии&Авто
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Лидером стал Honda CR-V третьего поколения. Он выпускался в 2009–2011 годах. Под капотом устанавливался 2,0 или 2,4-литровый двигатель в паре с «автоматом». Эти агрегаты могли спокойно прослужить 500 тысяч км.
Затем следует Toyota RAV4 2005-2010 годы. Он оснащался 2,0 и 2,4-литровыми моторами, к которым шел «автомат».
Замыкает тройку Mitsubishi Outlander 2008–2011 годы. Лучше всего брать вариант с 3,0-литровым V6, который идет с АКПП полным приводом.
Четвертое место досталось Nissan X-Trail 2011-2015 годов. Наиболее устойчивым стал 2,0-литровый бензиновый мотор с «механикой».
Пятое место занял Suzuki Grand Vitara 2005–2015 годы. Самым надежным оказался вариант с 2,0-литровым агрегатом, работающим с механической или автоматической КПП и полным приводом.
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По материалам:
Автотема
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