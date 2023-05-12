Топ-5 коммерческих фургонов среднего размера с пробегом в Украине — Finance.ua

Топ-5 коммерческих фургонов среднего размера с пробегом в Украине Сегодня 04:36 — Фондовый рынок

Топ-5 коммерческих фургонов среднего размера с пробегом в Украине

Renault, Peugeot, Citroen, Ford, Volkswagen или Mercedes-Benz. Одним словом, все достойные варианты мы в Все эти машины — это модели европейских автомобильных производителей, присутствующие на этом рынке уже не одно десятилетие. Поэтому вопрос, кто здесь лучше, а кто хуже — не уместен. Это все машины примерно одного уровня, будь тоОдним словом, все достойные варианты мы в MMR.net.ua подобрали ниже.

Если вам нужен фургон с пробегом, который предлагает немного больше, чем все остальные, тогда б/у Mercedes-Benz — отличный вариант. Среднеразмерный Vito находится на класс ниже большого Sprinter и может тянуть прицеп (с тормозами) массой до 2500 кг, но только в заднеприводном исполнении, оснащенном обновленным буксирным пакетом. А вот стандартный буксир прицепа с тормозами ограничен двумя тоннами.

Citroen Jumpy / Peugeot Expert

Citroen Jumpy и его двойник Peugeot Expert — это фургоны среднего размера, которые отличаются от других высокой грузоподъемностью и комфортабельностью шасси. Для французских венов были доступны исключительно дизельные двигатели. Под их капотом вы можете найти 1.5-, 1.6- и 2.0-литровые агрегаты разной мощности, начиная от чуть менее 100 л.с. и заканчивая 180 л.с.

Volkswagen Transporter

Volkswagen Transporter является самым продаваемым фургоном в истории, ведь его корни ведут аж в 1949 год, когда впервые был выпущен Volkswagen T1. Здесь мы в mmr.net.ua рассмотрим модель шестого поколения (T6-T6.1), которая стала на конвейер в 2015 году, а в 2019-м получила серьезную модернизацию. Экономичность Transporter хорошая, в ассортименте доступны 2.0-литровые моторы (разной мощности) и даже 2.0-литровые бензиновые двигатели.

Ford Transit Custom

Ford Transit Custom — это немецкий среднеразмерный фургон, который по размерам находится между пирожком Transit Connect и большим Transit’ом. Ранние модели Transit Custom с 2012 по 2016 год использовали 2.2-литровый турбодизель TDCi мощностью 98, 124 или 153 л.с. Позже Ford комплектовал свой фургон только 2.0-литровым агрегатом, развивавшим 105, 130 и 170 л.с., в зависимости от версии, и крутящий момент стал выше в среднем на 20%.

Renault Trafic

Renault Trafic — это среднеразмерный фургон, который стоит в иерархии бренда на класс выше «пирожка» Kangoo, но на ступеньку ниже крупного Master. По данным mmr.net.ua, актуальное поколение выпускается с 2014 года и было обновлено в 2022 году. Если вам нужен качественный, честный фургон, успешно зарекомендовавший себя на рынке, то как раз Рено предлагает все это и за рациональные деньги.

Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.