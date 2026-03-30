ТОП-3 устойчивых банков Украины. Результаты Finawards-2026 Сегодня 11:09

Руководитель по медиа продажам Treeum Игорь Коркишко вручает награду «Устойчивый банк» Виталию Кучеру, члену правления, финансовому директору «Креди Агриколь Банк»

27 марта в Киеве состоялась девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В ходе FinAwards были выбраны и самые устойчивые банки по итогам 2025 года.

Как выбирали

Портал «Минфин», соорганизатор премии, ежеквартально оценивает работу банков. Этот анализ показывает, насколько банки устойчивы к кризисам и доверяют ли им клиенты. Чтобы определить самые устойчивые банки на рынке Украины, учитывают в рейтинге следующие показатели:

качество активов;

количество активов;

прирост вкладов;

платежную репутацию.

На основе данных рейтинга по результатам 2025 года сформировали тройку банков-лидеров.

Лидеры в номинации

Первое место занял АО «Креди Агриколь Банк» — учреждению удалось за год подняться на две ступени и возглавить рейтинг устойчивости.

УкрСиббанку, который в течение трех лет удерживал звание лидера. Бронзовым призером стал Райффайзен Банк.

О победителе

АО Креди Агриколь Банк (Joint stock company Credit-Agricole bank) — это универсальный банк и старейший иностранный банк в Украине, работающий на финансовом рынке Украины с 1993 года;

учреждение входит в системно важные банки НБУ (список за март 2024 года);

владелец/акционер банка — одна из крупнейших финансовых групп мира — Credit Agricole (Франция);

уставный капитал банка на 2025 год составляет 1,2 млрд грн;

банк является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

