ТОП-3 устойчивых банков Украины. Результаты Finawards-2026
27 марта в Киеве состоялась девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В ходе FinAwards были выбраны и самые устойчивые банки по итогам 2025 года.
Как выбирали
Портал «Минфин», соорганизатор премии, ежеквартально оценивает работу банков. Этот анализ показывает, насколько банки устойчивы к кризисам и доверяют ли им клиенты. Чтобы определить самые устойчивые банки на рынке Украины, учитывают в рейтинге следующие показатели:
- качество активов;
- количество активов;
- прирост вкладов;
- платежную репутацию.
На основе данных рейтинга по результатам 2025 года сформировали тройку банков-лидеров.
Лидеры в номинации
Первое место занял АО «Креди Агриколь Банк» — учреждению удалось за год подняться на две ступени и возглавить рейтинг устойчивости.
Серебро досталось УкрСиббанку, который в течение трех лет удерживал звание лидера. Бронзовым призером стал Райффайзен Банк.
О победителе
- АО Креди Агриколь Банк (Joint stock company Credit-Agricole bank) — это универсальный банк и старейший иностранный банк в Украине, работающий на финансовом рынке Украины с 1993 года;
- учреждение входит в системно важные банки НБУ (список за март 2024 года);
- владелец/акционер банка — одна из крупнейших финансовых групп мира — Credit Agricole (Франция);
- уставный капитал банка на 2025 год составляет 1,2 млрд грн;
- банк является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Поделиться новостью
