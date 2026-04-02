ТОП-3 Telegram-каналы о финансах

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Среди информационных ресурсов определили лучшие Telegram-каналы о финансах.

3 место — Wallet Pro . Канал о банковских продуктах, персональных финансах и финтехе, который работает с мая 2022 года и имеет 3 869 подписчиков.

Основной контент — обзоры финансовых продуктов с сравнением альтернативных предложений банков и компаний, а также финансовые новости.

Публикации получаются с частотой 6−10 сообщений в неделю, средние просмотры — около 2 700 на пост, ER — 67%.

Канал ориентирован на пользователей платежных и банковских сервисов и предоставляет краткий прикладной контент без лишней информации, помогающий выбирать финансовые продукты.

2 место — MPG: Бизнес . Канал об экономике, макрофинансах и предпринимательстве, работающий с 2022 года. К него около 113 тыс. подписчиков. Контент включает экономические процессы в Украине, регуляторные изменения, финансовое поведение бизнеса и практические кейсы компаний.

Основной формат — аналитика, образовательные материалы и новости с контекстом и авторскими выводами.

Публикации выходят в среднем 6 раз в день, средние просмотры — около 12 000, ER — 12%.

Канал ориентирован на предпринимателей и специалистов, принимающих финансовые решения и нуждающихся в глубоком понимании экономики.

1 место — О Бизнесе. Это телеграм-канал о финансах и экономике, который работает с мая 2022 года и имеет 142 012 подписчиков. Контент включает экономические новости, реформы, финтех, инвестиции, криптовалюты, глобальные финансы и макроэкономику.

Основной формат — новости (приблизительно 60% контента), а также аналитические сообщения и объяснение сложных тем на простом языке.

Публикации выходят в будни в среднем 15 раз в день, в выходные 7−8 раз, со средними просмотрами 27−33 тыс. и ER 22,8%.

Канал ориентирован на аудиторию людей 20−40 лет, которые принимают финансовые решения и требуют быстрой и прикладной информации.

