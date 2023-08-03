ТОП-3 сферы, где украинцы стремятся начать бизнес — исследование Сегодня 09:00

ТОП-3 сферы, где украинцы стремятся начать бизнес — исследование

73% опрошенных молодых людей в Украине предпочли бы самозанятость и собственный бизнес.

Об этом свидетельствует исследование лаборатории Rating Lab.

В частности, на вопрос, что вы бы выбрали между разными видами труда:

19% украинцев ответили, что предпочли бы быть наемным работником,

73% избрали бы быть самозанятыми или вести собственный бизнес.

Как в Европе

В то же время 55% жителей Европейского Союза предпочли быть наемным работником, 39% - быть самозанятыми или вести собственный бизнес.

На вопрос, думали ли респонденты, которые в ответе выбрали работать на себя, о собственном бизнесе, 8% ответили, что уже начали собственное дело, 28% - делают определенные шаги к началу бизнеса, 59% - рассматривают такую ​​возможность, но еще не делали никаких шагов, 4% ответили, что не думали, а 1% затруднились ответить на вопрос.

В то время как 14% жителей ЕС ответили, что уже начали собственное дело, 18% - делают определенные шаги к началу бизнеса, 55% - рассматривают такую ​​возможность, но еще не предпринимали никаких шагов, 9% - ответили, что не думали, а 4% затруднились ответить на вопрос.

В тройку сфер, в которых украинцы хотели бы начать бизнес, входят:

коммерция и торговля (18%),

IT и э-коммерция (14%),

культура и дизайн (12%).

Что касается жителей ЕС, то их выбор пал на:

IT и э-коммерцию (13%),

культуру и дизайн (10%),

коммерцию и торговлю (9%)

и туризм, отдых и развлечения (9%)

Опрос для исследования в Украине провела 20−25 мая 2023 Социологическая группа «Рейтинг» на платформе Rating Online.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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