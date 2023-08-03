ТОП-3 сферы, где украинцы стремятся начать бизнес — исследование
73% опрошенных молодых людей в Украине предпочли бы самозанятость и собственный бизнес.
Об этом свидетельствует исследование лаборатории Rating Lab.
В частности, на вопрос, что вы бы выбрали между разными видами труда:
- 19% украинцев ответили, что предпочли бы быть наемным работником,
- 73% избрали бы быть самозанятыми или вести собственный бизнес.
Как в Европе
В то же время 55% жителей Европейского Союза предпочли быть наемным работником, 39% - быть самозанятыми или вести собственный бизнес.
На вопрос, думали ли респонденты, которые в ответе выбрали работать на себя, о собственном бизнесе, 8% ответили, что уже начали собственное дело, 28% - делают определенные шаги к началу бизнеса, 59% - рассматривают такую возможность, но еще не делали никаких шагов, 4% ответили, что не думали, а 1% затруднились ответить на вопрос.
В то время как 14% жителей ЕС ответили, что уже начали собственное дело, 18% - делают определенные шаги к началу бизнеса, 55% - рассматривают такую возможность, но еще не предпринимали никаких шагов, 9% - ответили, что не думали, а 4% затруднились ответить на вопрос.
В тройку сфер, в которых украинцы хотели бы начать бизнес, входят:
- коммерция и торговля (18%),
- IT и э-коммерция (14%),
- культура и дизайн (12%).
Что касается жителей ЕС, то их выбор пал на:
IT и э-коммерцию (13%),
культуру и дизайн (10%),
коммерцию и торговлю (9%)
и туризм, отдых и развлечения (9%)
Опрос для исследования в Украине провела 20−25 мая 2023 Социологическая группа «Рейтинг» на платформе Rating Online.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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